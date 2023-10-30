الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يستقبل المواطنين لعرض شكاواهم ويوجه بحلها

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

التقى اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم، عددًا من المواطنين من أبناء المحافظة، للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية بشتى قطاعات الخدمات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

المحافظ يستمع لشكوى أولياء الأمور طلاب مدرسة النور للمكفوفين 


بدأ المحافظ لقاءه بالاستماع إلى شكوى أهالي عدد من أولياء أمور طلاب مدرسة النور للمكفوفين يلتمسون توفير سيارة لنقل أبنائهم من مدينة أشمون والباجور إلى مقر المدرسة بشبين الكوم، نظرًا لبُعد المسافة ومراعاة لظروفهم الخاصة، وعلى الفور وجّه المحافظ بدراسة تخصيص سيارة لهم مع تحمل المحافظة التكلفة حرصًا على مصلحة وسلامة الطلاب.

صرف مساعدة مالية عاجلة لمواطنة بناحية أشمون تعاني من مرض السرطان

 كما أمر محافظ  المنوفية بصرف مساعدة مالية عاجلة لمواطنة بناحية أشمون تعاني من مرض سرطان الرئة، وتعول خمسة من الأبناء أحدهم من ذوي الهمم، وليس لديها مصدر دخل ثابت، موجهًا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بتوفير مصدر دخل مراعاة   لظروفها الصحية والإجتماعية الصعبة ولمساعدتها على تحمل نفقات العلاج. 


وخلال اللقاء، وافق المحافظ على طلب أحد العاملين من ذوي الهمم بمنظومة النظافة بالوحدة المحلية بمليج يلتمس انتدابه للعمل بمركز شباب ميت عافية مراعاة لظروفه الصحية، كما وجّه المحافظ الإدارة العامة لأملاك الدولة بفحص عدد من الشكاوى تنوعت بين شكوى مواطنة بناحية شبرا قبالة بقويسنا، وأخرى لمواطن بناحية بركة السبع يلتمسان تخفيض قيمة سعر المتر الذى أقرته لجنة التقنين نظرًا لارتفاع السعر مراعاة لظروفهما الاجتماعية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة ووفقًا للضوابط واللوائح المنظمة لذلك، وأحال المحافظ شكوى مواطن بناحية شبين الكوم يلتمس تسهيل إجراءات استخراج لوحة السيارة الخاصة به، كونها مصدر رزقه الوحيد، إلى إدارة المرور، لعمل اللازم.

محافظة المنوفية طلاب النور للمكفوفين محافظ المنوفية لقاء المواطنين بصرف مساعدات مالية

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