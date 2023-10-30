إنشاء مدارس جديدة وقوافل تعليمية ومجموعات تقوية لدعم العملية التعليمية بسيناء

تساهم الدولة المصرية فى الارتقاء بالمنظومة التعليمية، ومختلف الخدمات في محافظة شمال سيناء، بالتعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم، ومحافظة شمال سيناء، لتطوير المنظومة التعليمية.

وتتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية مواصلة جهود التنمية فى شمال سيناء من خلال خطة متكاملة لبناء الإنسان المصري، وفي إطار المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة بالمحافظة.

كما تواصل الوزارة، دعم العملية التعليمية لأبناء شمال سيناء في المراحل التعليمية المختلفة، والاهتمام بالجودة التعليمية بمدارس المحافظة، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز.

جهود وزارة التعليم بشمال سيناء

وقدمت الوزاره خلال الشهور الماضية عدة خدمات منها الأتي:

افتتاح مدرسة الشلاق الإعدادية بشمال سيناء

افتتح الدكتور رضا حجازي واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، بمدينة الشيخ زويد في حضور عدد من نواب مجلس الشعب وشيوخ القبائل، مدرسة الشلاق الإعدادية عقب الانتهاء الصيانة الشاملة لها، وإنشاء سور للمدرسة، وتبلغ مساحة المدرسة 3000 متر مربع، وتضم 8 فصول دراسية، بجانب فراغات تكميلية.

افتتاح مدرسة المعنية للتعليم الأساسي بالشيخ زويد

كما افتتح الوزير والمحافظ أيضا مدرسة المعنية للتعليم الأساسي بالشيخ زويد، بعدما تم عمل إحلال وتجديد كلي لها، حيث تبلغ مساحتها 3300 متر مربع وتضم 11 فصًلا.

تشغيل مدرسة المتفوقين STEM لرعاية الطلاب المتفوقين

تشغيل مدرسة المتفوقين STEM لرعاية الطلاب المتفوقين والموهوبين بالعريش بداية من العام المقبل، وتضم المدرسة عدد 9 فصول بالإضافة إلى المبنى المخصص للإقامة الداخلية والمعامل، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى زيادة عدد مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية.

وقال وزير التعليم، أن مدارس STEM تتميز بتدريس المواد المتطورة في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، ومناهجها قائمة على التكامل بين المواد المختلفة، وتصميم نواتج تعلم تتماشى مع المعايير القومية والعالمية، بالإضافة إلى العمل على إعداد خريجين قادرين على التفكير المنطقي، وحل المشكلات، والابتكار، الإبداع، والمبادرة والتواصل، والعمل بروح الفريق.

إنشاء مدرسة رسمية دولية بمجمع مدارس أرض المتفوقين تضم 14 فصلًا

إنشاء مدرسة رسمية دولية بمجمع مدارس أرض المتفوقين تضم 14 فصلًا، مؤكدًا أن المدارس الرسمية الدولية حققت نجاحات كبيرة في ظل الإقبال الشديد عليها، ما يؤكد ثقة المجتمع في المنظومة التعليمية.

وتستهدف الوزارة التوسع في إنشائها خلال الفترة المقبلة، نظرا لكونها تقدم نموذجًا تعليميًا دوليًا يعتمد على مناهج مصممة بأحدث النظم العالمية، فضلًا عن إتاحة الفرصة لأولياء الأمور الراغبين في تعليم أبنائهم تعليمًا دوليًا بمصروفات مناسبة.

الدفع بقوافل تعليمية للمحافظة

الدفع بقوافل تعليمية للمحافظة؛ لاستفادة الطلاب من المعلمين الأكفاء، حيث سيتم الاستعانة في هذه القوافل بنخبة من العناصر المتميزة من الخبراء والمعلمين ومقدمي البرامج التعليمية بالقنوات التعليمية والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة المهنية والتربوية في جميع المواد.