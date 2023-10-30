حملة مكبرة لمتابعة خفض أسعار السلع الغذائية وصلاحيتها بكفر شكر

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية برئاسة الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية حملة تموينية وصحية مكبرة على محلات الجزارة والمحلات التجارية والأسواق لمتابعة أسعار السلع الغذائية والتأكد من مدى الالتزام بالتعليمات والقوانين وتاريخ الصلاحية وجودة المنتجات والسلع الغذائية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين ومواجهة جشع التجار تنفيذا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكد الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر أنه تم ضبط عددا من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين تنفيذا لسيادة القانون مشيرا أن الهدف من الحملة الدفاع عن حقوق المواطنين ومواجهة أى إرتفاع للأسعار ومتابعة تنفيذا مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية والتأكد من تاريخ صلاحية المنتجات المعروضة فى الأسواق من خلال مسئولى التموين والصحة بالمركز والمدينة.

وأضاف عبدالمنعم أنه تم تشكيل لجان متخصصة من مجلس المدينة والتموين والصحة للمرور على كافة المجالات التجارية ومحلات الجزارة والهايير والأسواق داخل المدينة وقرى الوحدات المحلية لرصد أى مخالفة والتأكد من تنفيذ التعليمات والالتزام بالقانون ومتابعة مبادرة خفض الأسعار التى أعلنتها الدولة للتخفيف ورفع المعاناة من على كاهل المواطنين.

استمرار الحفلات

وشدد رئيس مركز ومدينة كفر شكر على قيادات مجلس المدينة ومسئولى التموين والصحة بإستمرار الحملات بصفة يومية منذ الصباح وحتى المساء لرصد أى مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أى مخالف فى حق المواطنين تنفيذا لسيادة القانون دون وساطة أو محسوبية قائلا أن هدفنا تنفيذ تعليمات القيادة السياسية الداعمة للمواطنين فى شتى المجالات والعمل على راحة وإشاعة الرضا بين جموع المواطنين.

شارك فى الحملة محمد غنيم نائب رئيس مجلس مدينة كفر شكر وأحمد صلاح نائب رئيس مجلس المدينة وإبراهيم سعيد نائب رئيس المركز والمدينة ومسئولى التموين والصحة.