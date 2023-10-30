تأجيل محاكمة عامل متهم بـ"التحرش" بسيدة أجنبية فى النزهة لـ2 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة عامل لاتهامه بالتحرش بسيدة أجنبية، وهتك عرضها في منطقة النزهة، لجلسة 2 نوفمبر المقبل.

وكشف أمر الإحالة عن تفاصيل القضية، وتبين أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة، بأنه وحال سيرها بالطريق العام باغتها بأن حسر عنها ملابسها وأمسك بمؤخرتها كرهًا عنها.

وتبين من التحقيقات، قيام سيدة أجنبية باتهام شاب بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها. وبمواجهة المتهم أنكر ما نسب إليه من اتهامات، قائلًا: "خبطت فيها غصب عني وملمستهاش".