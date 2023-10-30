فوز بيلينجهام بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في حفل الكرة الذهبية

أفادت تقارير صحفية، بأن الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، هو الفائز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب.

وتنظم مجلة "فرانس فوتبول"، في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2023، على مسرح دو شاتيليه بالعاصمة الفرنسية باريس.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "ريليفو"، فإن جود بيلينجهام سيسافر للعاصمة الفرنسية باريس، اليوم، من أجل حضور حفل جائزة الكرة الذهبية.

بيلينجهام يلعب ضمن صفوف ريال مدريد منذ مطلع الموسم الجاري، وشارك في 13 مباراة وسجل 13 هدفًا وصنع 3 لزملائه.

وأشارت الشبكة، إلى أن بيلينجهام هو الفائز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم.

ويتنافس جود بيلينجهام على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم، رفقة كلًا من: "بيدري، برشلونة، أليخاندرو بالدي، برشلونة، إدواردو كامافينجا، ريال مدريد، راسموس هويلوند، مانشستر يونايتد، تشافي سيمونز، لايبزيج، جافي، برشلونة، جمال موسيالا، بايرن ميونخ، أنطونيو سيلفا، بنفيكا، إيلي واهي، لانس الفرنسي".

ويتنافس محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، ونجم فريق ليفربول، على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم مع كلًا من: النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي، الفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة، البلجيكي كيفين دي بروين لاعب السيتي، البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، الألماني جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ، الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد، الإنجليزي بوكايو ساكا لاعب أرسنال، الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد، البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي.

كما ينافس على الجائزة: الفرنسي كولو مواني لاعب باريس سان جيرمان، الجورجي خفيتشا كفاراتسيخيليا لاعب نابولي، البرتغالي روبن دياز مدافع مانشستر سيتي، الإيطالي نيكولو باريلا لاعب إنتر، الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا، المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال، البرازيلي فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، النرويجي مارتن أوديجارد لاعب أرسنال، الألماني إلكاي جوندوجان لاعب برشلونة، الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي، الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، الإسباني روردي لاعب مانشستر سيتي، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر، الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي والكوري الجنوبي كيم مين جاي مدافع بايرن ميونخ”.