الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"رياضة الإسكندرية" تفعّل أنشطة أندية التطوع بمراكز الشباب

أندية التطوع بمراكز
أندية التطوع بمراكز الشباب بالإسكندرية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل الوزارة بالمحافظة،  من خلال "الإدارة العامة للشباب" تفعل أنشطة أندية التطوع بمراكز الشباب.


وشارك أعضاء نادي التطوع، في التنظيم لعمل يوم ترفيهي لذوى الاحتياجات الخاصة بمركز شباب العبور، وندوة عن غزة بدر بمركز شباب برج العرب الجديد، وندوة عن تحصين الشباب ضد الحروب الجديدة، بجانب تدريبات رياضية متنوعة.


وأشارت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، في بيان، اليوم، إلى أن تنظيم الأنشطة يبرز العمل التطوعي من تقديم العون والمساعدة للآخرين، ليسود الخير في المجتمع، وجاءت هذه التسمية؛ لأن الإنسان لا يقوم به مجبرا بل طواعية، حيث ينبع من الداخل، ويزداد تطور ونمو المجتمع، كلما زادت العناصر الإيجابية البناءة.

وأوضحت أن العمل التطوعي يعتبر اختيار جيد لجني الخبرات الهامة التي تعطي نتيجة إيجابية للشخص المتطوع نفسه والمؤسسة التي يعمل لديها، وخلال هذا العمل يكتسب الشخص بعض المهارات الجديدة، وتتحسن لديه بعض المهارات الأخرى الموجودة لديه.

ونوهت بأن  العمل التطوعي والأنشطة المتعلقة به يعمل على الحفاظ على تطور المجتمع، ويساعد العمل التطوعي على استغلال أوقات الفراغ، ويحوله إلى أنشطة تطوعية مفيدة.

ولفتت إلى أن هذه الأنشطة تأتي في إطار توجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام بتفعيل كافة الأنشطة وشغل أوقات الفراغ للأطفال والشباب. 

أندية التطوع بمراكز الشباب بالإسكندرية
أندية التطوع بمراكز الشباب بالإسكندرية
أندية التطوع بمراكز الشباب بالإسكندرية
أندية التطوع بمراكز الشباب بالإسكندرية
أندية التطوع بمراكز الشباب بالإسكندرية
أندية التطوع بمراكز الشباب بالإسكندرية
أندية التطوع بمراكز الشباب بالإسكندرية
أندية التطوع بمراكز الشباب بالإسكندرية
مديرية الشباب والرياضة الإدارة العامة للشباب أندية التطوع مراكز الشباب يوم ترفيهي تدريبات رياضية

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