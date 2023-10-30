الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "أوقاف دمياط" يوجه بالتركيز على استخدام "السوشيال ميديا" في الدعوة

اوقاف دمياط
اوقاف دمياط

عقد الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف في محافظة دمياط،  اجتماعا مع  أئمة مديرية أوقاف محافظة  دمياط ، بمسجد سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، وذلك لحث وتحفيز الأئمة على تكثيف الأنشطة الدعوية بالمساجد خاصة في هذه المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد، وذلك بحسب تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وإشراف الشيخ علي إسماعيل صابر مدير الدعوة.

 التركيز والاهتمام بالدعوة الإلكترونية 

  وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم التركيز والاهتمام بالدعوة الإلكترونية التي لا تقل أهمية عن الدعوة بالمساجد فـ "السوشيال ميديا" أضحت في كل بيت، ولا يكاد بيت من بيوتنا إلا ويتعامل مع الفضاء الإلكتروني والتنبيه على ما يستجد من أمور.

 حضر اللقاء فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد الرحمن مدير مديري الإدارات، والدكتور محمود محسن سعد أبوالسعود مدير المتابعة ومدير الدعوة الإلكترونية والمنسق الإعلامي بالمديرية، والشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامة وكيل وزارة بدمياط ومديري الإدارات والمفتشين.

انطلاق فعاليات اللقاء الثالث من برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلًا لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات، انطلقت فعاليات اللقاء الثالث من برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات وزارة الأوقاف المتميزة في التدريب والتثقيف.

 وأكد وكيل وزارة الأوقاف في دمياط، أن الدعاة في الحقيقة هم الشموع التي تحترق لتضيء للناس طريق الهدى والحق والضياء، ويسهمون في تشكيل وعي الأمة المستنير، وعليهم تقع مسئولية تعليم الناس وتبصيرهم، وأن العلم من أعظم المقوِّمات للداعية الناجح، وهو من أركان الحكمة، ولهذا أمر الله به، وأوجبه قبل القول والعمل

 وتابع "سلامة"، أن مهمة الدعوة إلى الله مهمة عظيمة فهي مهمة الأنبياء والرسل، وهي رسالة سامية ورفيعة القدر وعالية الشأن، وأنه ينبغي على الداعية الناجح أن يتمثَّل الثقافات المختلفة ويهضمها، ويكوِّن منها مزيجًا جديدًا طيبًا نافعًا ليعود بالنفع على المجتمع، موضحًا أن برنامج البناء الثقافي يبرز للواقع العملي شخصية الإمام البناء الذي يطور ويتطور ويسعى إلى تغيير حقيقي يرى أثره ونفعه للجميع

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