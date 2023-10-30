أحمد نويصر: توجيهات السيسى بتحقيق الأمن الغذائى تهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى

قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة لتحقيق الأمن الغذائي وفتح آفاق للتصدير الزراعي تهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستويات معيشة المواطنين وبناء القدرة الشاملة للدولة.

زيادة الرقعة الزراعية

وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية تعمل على زيادة الرقعة الزراعية، من خلال إقامة العديد من المشروعات الزراعية الكبرى مثل مستقبل مصر، إلى جانب المشروعات في منطقتي توشكي وسيناء، وفي محافظات بني سويف والمنيا والفيوم، وكذلك مشروع سنابل سونو بأسوان.

طفرة نوعية في الزراعة

وأكد عضو مجلس النواب أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي حققت طفرة نوعية في الزراعة خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف تدعيم الأمن الغذائي وتوفير العديد من فرص العمل للشباب، علاوة على فتح آفاق جديدة للتصدير وتقليل فجوة الاستيراد.

الغذاء أصبح أداة استراتيجية

وأشار النائب أحمد سعد نويصر إلى أن الغذاء أصبح أداة استراتيجية بيد الدول المنتجة والمصدرة، مما دفع الدولة للسير بقوة لتحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها وتوفير حياة كريمة لهم.

وتابع عضو مجلس النواب أن الأزمة الاقتصادية العالمية انعكست على معظم الدول، مما دفع القيادة السياسية على العمل وفق رؤية شاملة بتحقيق طفرة زراعية ضخمة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار والتحول إلى دولة مصدرة بدلًا من مستوردة.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

‏وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة التطورات التنفيذية لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، خاصةً المشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر"، إلى جانب المشروعات في منطقتي توشكي وسيناء، وفي محافظات بني سويف والمنيا والفيوم، وكذلك مشروع سنابل سونو بأسوان.