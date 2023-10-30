"المهندسين" تنظم ورشة عمل عن تركيب واختبار وصيانة الكابلات والمحولات.. الأحد

تنظم شعبة الهندسة الكهربائية بالنقابة العامة للمهندسين ورشة عمل بعنوان “تركيب واختبار وصيانة وتحديد الأعطال والتنبؤ بها للكابلات والمحولات ولوحات الجهد المتوسط والمنخفض”.

يحاضر في الندوة المهندس أحمد يونس، خبير صيانة واختبار الكابلات والمحولات بإحدى شركات توزيع الكهرباء.

وتقام الندوة، خلال الفترة من الأحد ٥ نوفمبر إلى الثلاثاء ٧ نوفمبر الساعة ٦:٠٠ مساءً، بقاعة اللواء محمود مغاوري- الدور السادس بمبنى النقابة العامة للمهندسين.

مصر تخطط لتكون مركزًا محوريًا للربط الكهربائى من خلال تنفيذ مشروعات فى هذا الشأن



فيما عقدت لجنة التدريب للشعبة الكهربائية برئاسة المهندس أحمد الشناوي- وكيل الشعبة، ندوة تحت عنوان ”استراتيجيات الطاقة في العالم ومصر" حاضر فيها الدكتور مهندس علي عبدالنبى- نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا.

وأكد المهندس أحمد الشناوي، أنه نظرًا للأحداث السياسية التي تشهدها الساحة العالمية الآن أصبحت الطاقة المحور الرئيسى لاهتمام العالم، موضحًا أن كل الدول تسعى للاعتماد على مزيج مختلط من جميع مصادر الطاقة، حتى إذا حدث أي نقص أو عجز في أحد هذه المصادر يمكن تعويضه من المصادر الأخرى، كاشفًا عن أن مصر وقعت عدة اتفاقيات لإقامة المزيد من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال مؤتمر المناخ COP 27.



وأكد "الشناوي" أن بناء المزيد من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر سيؤدى إلى تقليل استخدام الوقود الأحفوري مما يقلل من الانبعاثات الكربونية وزيادة معدل تصدير الغاز الطبيعي.



وفى مستهل محاضرته، استعرض الدكتور "علي عبدالنبي" مصادر الطاقة الأولية ومصادر الطاقة الثانوية في العالم، واحتياطي وإنتاج واستهلاك الدول من مصادر الطاقة الأحفورية، وصورة عامة للدول التي تستخدم مصادر الطاقة المتجددة، ومن أهمها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذا مصادر الطاقة النووية.



وأكد "عبدالنبي" أن مصر تستهدف في خطتها المستقبلية تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة ورفع نسبتها لتصل إلى 42% من جملة الطاقة المستخدمة بحلول عام 2035، من خلال التوسع فى مشاريع الطاقة الشمسية ومزارع الرياح، لتصل نسبة إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى 22%، وطاقة الرياح إلى 15%، والطاقة الشمسية الحرارية إلى 3%، والطاقة المائية إلى 2%.