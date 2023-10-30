طارق لطفى بين فيلم "السيستم" وتحضيرات مسلسله الرمضانى الجديد

يواصل النجم طارق لطفي تصوير مشاهده في الفيلم السينمائي الجديد "السيستم" أمام الفنان أحمد الفيشاوي وعدد من النجوم.

ويعمل المخرج أحمد البنداري على تصوير الفيلم بشكل مكثف؛ للانتهاء منه خلال الفترة المقبلة، خاصة مع انشغال النجم طارق لطفي في تحضيرات مسلسله الرمضاني الجديد، حيث يرغب في الانتهاء من تصوير فيلم "السيستم" للتفرغ التام للمسلسل.

ويلعب طارق لطفي خلال أحداث الفيلم شخصية رجل متعدد العلاقات النسائية.

ويشارك في فيلم السيستم، عدد من الفنانين كضيوف شرف، خلال أحداث فيلم "السيستم"، بطولة أحمد الفيشاوى وطارق لطفى، أبرزهم رانيا منصور، نهى عابدين، أحمد فهيم، وآخرون، حيث تعتمد أحداث الفيلم على 4 شخصيات رئيسية هم أحمد الفيشاوى وطارق لطفى ونسرين طافش وبسنت شوقى، مع ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهدين أو ثلاثة خلال الأحداث.

أبطال فيلم السيستم

فيلم "السيستم" انطلق تصويره الأسبوع الماضي، وهو من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوى، وتصوير هيثم مصطفى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى لايت، حيث يجسد أحمد الفيشاوى دور شاب يعاني من عقدة من السيدات الجميلات؛ بسبب حدث ما في حياته، في حين تظهر بسنت شوقى بدور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة الفاشلة معهم في حياتها.

مسلسل طارق لطفي في رمضان

على جانب آخر يواصل النجم طارق لطفي تحضيرات مسلسله الرمضاني الجديد، والذي يشارك في بطولته أمام النجم أحمد السقا.

وتدرس الشركة المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد الذي يقوم ببطولته كل من النجم أحمد السقا والنجم طارق لطفي لتحويل العمل إلى 30 حلقة بدلا من 15 حلقة.

وعلم "الدستور"، من مصدر داخل العمل، أن اجتماعات مكثفة تجمع كلا من أحمد السقا وطارق لطفي والشركة المنتجة َوالمخرج أحمد خالد موسى والمؤلف هشام هلال؛ للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل وترشيح الأبطال المشاركين في البطولة واختيار اسم نهائي للعمل.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل العمل خلال أيام، من خلال إعلان اسم بطلة العمل والأبطال المشاركين في البطولة، وذلك من أجل تصويره بشكل مبكر.

وأكد مصدر من داخل العمل لـ"الدستور"، أن الشركة المنتجة للعمل قررت انطلاق تصوير أول مشاهده مطلع شهر ديسمبر المقبل.