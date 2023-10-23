طارق لطفى يبدأ تصوير دوره فى فيلم "السيستم" أمام أحمد الفيشاوى

يبدأ النجم طارق لطفي تصوير مشاهده في الفيلم السينمائي الجديد “السيستم” من بطولة أحمد الفيشاوي وذلك مساء اليوم.

ويعود طارق لطفي لجمهور السينما من جديد بعد فترة غياب طويلة شارفت على 4 سنوات منذ تقديمه لفيلم 122 والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

وتجمع أولى مشاهده في العمل بينه وبين النجمة نسرين طافش.

أبطال فيلم السيستم

تدور أحداث فيلم السيستم في إطار اجتماعي كوميدي، من بطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، ونسرين طافش، ومن تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري، وتواصل الشركة المنتجة له في الفترة الحالية إبرام التعاقدات مع باقي الأبطال المشاركين به.

على جانب آخر، يستعد طارق لطفي لبدء تحضيرات مسلسله الرمضاني الجديد والذي يشارك فيه البطولة النجم احمد السقا.

ويعقد الفنان طارق لطفي جلسات عمل مكثفة مع الشركة المنتجة لمسلسله الرمضاني الجديد والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

ويواصل طارق جلسات عمل المسلسل بشكل أسبوعي للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل العمل خلال أيام من خلال إعلان اسم المخرج والأبطال وذلك من أجل تصويره بشكل مبكر.

يذكر أن طارق لطفي شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل مذكرات زوج.

مذكرات زوج، مسلسل اجتماعي كوميدي مكون من ١٥ حلقة، ومأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت، وأعدّ المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويخرجه تامر نادي.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: طارق لطفي، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي، سارة الشامي، جيهان الشماشيرجي، فدوى عابد، علي الطيب، وعدد كبير من النجوم.

وتضامن النجم طارق لطفي مع القضية الفلسطينية ونشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معلقا: حسبي الله ونعم الوكيل الله المنتقم.