جلسات عمل مكثفة لطارق لطفي للوقوف على تفاصيل مسلسله الرمضاني

يعقد الفنان طارق لطفي جلسات عمل مكثفة مع الشركة المنتجة لمسلسله الرمضاني الجديد والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

ويواصل طارق جلسات عمل المسلسل بشكل أسبوعي للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل ومن المقر ان يتم الإعلان عن تفاصيل العمل خلال أيام من خلال اعلان اسم المخرج والابطال وذلك من أجل تصويره بشكل مبكر.

وكان النجم طارق لطفي قد نفي جميع الاخبار المتداولة عن استعداده لتقديم جزء ثان من مسلسل “مذكرات زوج”.

يذكر أن طارق لطفي شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل مذكرات زوج.

مذكرات زوج، مسلسل اجتماعي كوميدي مكون من ١٥ حلقة، ومأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت، وأعدّ المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويخرجه تامر نادي.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: طارق لطفي، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي، سارة الشامي، جيهان الشماشيرجي، فدوى عابد، علي الطيب، وعدد كبير من النجوم.