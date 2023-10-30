مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: مئات العائلات انتقلت لجنوب غزة بحثًا عن الأمان

أكد الدكتور أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن الأوضاع الإنسانية في غزة تتدهور بسبب منع إدخال الإمدادات والمساعدات، موضحًا أن مئات العائلات انتقلت إلى جنوب غزة بحثًا عن الأمان، لكن تم محوها إثر القصف الإسرائيلي.

وأضاف مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية خلال مداخلة لفضائية القاهرة الإخبارية، أننا نعمل بتكامل مع مختلف الجهات لتقديم الخدمات للجرحى وبرامج الدعم النفسي للأطفال والنساء.

كما طالب مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بضرورة وجود جسر مساعدات مفتوح على مدار الساعة يتضمن كل المتطلبات لا سيما الوقود لتشغيل مستشفيات غزة.

وفي سياق متصل، شنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على حي تل الهوا غرب غزة، الذي يتعرض يوميا لقصف متواصل للمباني السكنية والمحلات التجارية.