الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالمحسن سلامة: احتفاء الرئيس السيسى بعيد "الأهرام" مصدر فخر ومسؤولية كبيرة

عبدالمحسن سلامة
عبدالمحسن سلامة

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن مقال الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد "الأهرام" يشكل شاهدًا على تاريخ المؤسسة وإرثها المتجدد.

 

وأضاف سلامة، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، أن هذا الإصدار الخاص بالعدد الـ 50 ألف يوم صدور للجريدة يعبر عن فخر ومسؤولية كبيرة، فهو ليس مجرد أرقام، بل هو تجسيد لتحديات تاريخية وإشارة إلى التزام المؤسسة بتقديم المعلومات والتحليلات الموثوقة.

 

وأشار سلامة إلى أن الرئيس السيسي أوضح في بداية مقاله أن هذه التحية تمتد لكل الصحفيين والإعلاميين في كافة المجالات، ولا يقتصر فقط على مؤسستهم، وأكد أن هذا الإصدار يأتي في ظروف استثنائية، حيث تجاوزت المؤسسة حاجز 147 سنة من التألق والإبداع، وعلى الرغم من التقطيعات التي شهدها التاريخ بسبب ظروف سياسية، إلا أن هذا العدد يظل رقمًا ضخمًا يبرز دور المؤسسة كأحد أبرز رواد الصحافة على مستوى العالم.

عبدالمحسن سلامة مؤسسة الأهرام مقال الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي في المساء مع قصواء قصواء الخلالي

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