الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بعد عرضه للبيع فى مزاد علنى.. كل ما تريد معرفته عن تمثال "فلسطين باللون الأخضر"

فلسطين
فلسطين

شهدت الساعات الماضية تداول تمثال "فلسطين باللون الأخضر" من جانب رواد التواصل الاجتماعي عبر صفحاتهم الرسمية صورًا للتمثال بعد عرضه للبيع في مزاد علني من جانب دار سوثبى للفنون، فى لندن، فى مزاد "فنون الشرق الأوسط – القرن 21".

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و بشأن ما يحدث في فلسطين وقطاع غزة والقدس، يتعاطف الشعب العربي بكل ما هو خاص مع فلسطين، وكان التمثال وجد اهتمامًا كبيرًا من جانب المواطنين عبر السوشيال ميديا، لأنه يعبر عن مكانة القدس وشعبها، وما عانت منه.


"الدستور" يرصد خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة لتمثال " فلسطين باللون الأخضر".


1-التمثال من صنع النحاتة والفنانة التشكيلية الأردنية.


2-قدر ثمنه في المزاد ما بين 30 إلى 50 ألف جنيه إسترليني.


3-يقع في مدينة رام الله بالضفة الغربية.


4- تم الانتهاء من التمثال في عام 2012.


5- هو مصنوع من البرونز ويبلغ ارتفاعه 3 أمتار.

6- التمثال يصور امرأة فلسطينية ترتدي عباءة خضراء، وهي ترمز إلى الأرض الفلسطينية، المرأة تنظر إلى الأمام بتحدي، وهي ترمز إلى إرادة الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

7- حظي التمثال بشعبية كبيرة بين الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم. إنه يمثل رمزا للأمل والمقاومة الفلسطينية.


8- تبلغ أبعاد التمثال 3 أمتار × 1.5 متر × 1.5 متر.


9- تم صنع التمثال من البرونز.


ويشار إلى أن الفنانة منى السعودي تعتبر  من أعظم النحاتات في الوطن العربي،  بدأت منى السعودي علاقتها بالنحت في سن مبكرة، عندما كانت تعيش بجوار مجموعة من الآثار العمونية والنبطية في عمان، أقامت منذ طفولتها علاقة مع الحجارة والصخور والمنحوتات، وكان لهذه العلاقة تأثير مهم في حياتها، وأقامت العديد من المعارض الفنية، ولها عدة رسومات ومنحوتات مستوحاة من الشعر العربي.

صورة  التمثال

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