مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يؤكد أهمية القرار العربى للتهدئة بغزة

قال السفير إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة، إن القرار العربي في الأمم المتحدة له أهمية سياسية وقانونية وأخلاقية، لكنه غير نافذ، لأنه لا توجد إرادة دولية في مجلس الأمن، ويهدف هذا القرار إلى تحقيق تهدئة إنسانية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهذا هو الهدف الأساسي.

وأكد خلال مكالمة هاتفية على برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، أن التهدئة الإنسانية ضرورية لإدخال كميات من المواد الغذائية والإغاثية إلى داخل قطاع غزة، ويعاني السكان من نقص حاد في الماء، حيث يضطرون لاستخدام ماء البحر، كما يفتقرون للأدوية والغذاء، هذه المأساة تجلت بشكل مؤلم، وتذكِّر بالظروف التي مر بها العالم خلال الحرب العالمية الثانية.

وأشار مندوب فلسطين بالأمم المتحدة إلى أن مجلس الأمن سيعقد اجتماعًا غدًا للاستماع إلى مفوض شؤون اللاجئين، وهناك حراك من أعضاء مجلس الأمن غير دائمي العضوية، وكان فيتو أمريكا الأخير رقم 47 ضد محاسبة إسرائيل.

واختتم مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، مؤكدًا أن شعب فلسطين يدفع ثمنًا باهظًا جرَّاء هذه التصعيدات، وإن احتمالات التدهور ستكون صعبة على جميع المعنيين، لذا تظل جهود وقف إطلاق النار مهمة لإنقاذ ما يُمكن إصلاحه.