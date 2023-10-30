الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يؤكد أهمية القرار العربى للتهدئة بغزة

السفير إبراهيم خريشة
السفير إبراهيم خريشة

قال السفير إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة، إن القرار العربي في الأمم المتحدة له أهمية سياسية وقانونية وأخلاقية، لكنه غير نافذ، لأنه لا توجد إرادة دولية في مجلس الأمن، ويهدف هذا القرار إلى تحقيق تهدئة إنسانية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهذا هو الهدف الأساسي.

وأكد خلال مكالمة هاتفية على برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، أن التهدئة الإنسانية ضرورية لإدخال كميات من المواد الغذائية والإغاثية إلى داخل قطاع غزة، ويعاني السكان من نقص حاد في الماء، حيث يضطرون لاستخدام ماء البحر، كما يفتقرون للأدوية والغذاء، هذه المأساة تجلت بشكل مؤلم، وتذكِّر بالظروف التي مر بها العالم خلال الحرب العالمية الثانية.

وأشار مندوب فلسطين بالأمم المتحدة إلى أن مجلس الأمن سيعقد اجتماعًا غدًا للاستماع إلى مفوض شؤون اللاجئين، وهناك حراك من أعضاء مجلس الأمن غير دائمي العضوية، وكان فيتو أمريكا الأخير رقم 47 ضد محاسبة إسرائيل.

واختتم مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، مؤكدًا أن شعب فلسطين يدفع ثمنًا باهظًا جرَّاء هذه التصعيدات، وإن احتمالات التدهور ستكون صعبة على جميع المعنيين، لذا تظل جهود وقف إطلاق النار مهمة لإنقاذ ما يُمكن إصلاحه.

مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة قطاع غزة في المساء مع قصواء cbc المواد الغذائية والإغاثية العريش فلسطين مفوض شؤون اللاجئين

الأكثر قراءة

عاجل.. متحدث الهلال الأحمر الفلسطينى لـ"القاهرة الإخبارية": الطواقم الطبية فى مستشفى القدس رفضت الإخلاء

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

متحدث الحكومة: ساعتان حد أقصى لتخفيف الأحمال.. ولا مشكلة كبيرة فى قطاع الكهرباء

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

إسرائيل تنفجر من الداخل.. حرب بين نتنياهو وأجهزة الأمن والاستخبارات

عاجل.. استشهاد العشرات فى قصف الاحتلال الإسرائيلى بمناطق متفرقة بقطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حزب الله يدخل الحرب.. اشتعال المنطقة آتٍ!

محمود خليل

جبروت امرأة

رشا عبدالمنعم

مع أم كلثوم ذلك أفضل كثيرًا

وائل لطفي

جلد الذات العربية

ماجد حبته

جنون إسرائيل.. والمستحيل

محمد العسيري

إنهم يكتبون تاريخًا جديدًا

يحيى عسكر

«مصر دولة لا تمس».. معركة الدلتا فى مواجهة نبوءة سفر إشيعاء

لواء.حمدى البطران

من مخلفات نكسة 67

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة

شكرى ووزيرا خارجية الأردن والسعودية يبحثان تطورات التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة