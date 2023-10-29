الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السفير عبد الرحمن الفرا: جرائم الاحتلال ضد أهالي غزة موثقة أمام العالم

غزة
غزة

أكد السفير عبد الرحمن الفرا، سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، أن هناك دعمًا أمريكيًا كبيرًا لإسرائيل في شن حربها على غزة، مشيرًا إلى أن ما تقوم به الولايات المتحدة يُعتبر جريمة.

وقال الفرا، في مقابلة حصرية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد" إن جميع جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي غزة موثقة أمام العالم، وأن الإعلام الغربي والأوروبي يتجاهل المجازر التي تُرتكب في غزة، كما قدَّم شكره للإعلامي أحمد موسى على فضح المجازر الإسرائيلية في غزة، وأشاد بقناة صدى البلد على تغطيتها المستمرة للأحداث.

وأكد الفرا أهمية حل القضية الفلسطينية لتحقيق السلام في المنطقة، مشيرًا إلى أن موجة العنف ستعود إذا لم يتم حلًا عادلًا لقضية اللاجئين الفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية.

واختتم بالإشارة إلى رئيس وزراء إسبانيا، الذي دافع عن قضية فلسطين وطالب بوقف إطلاق النار في الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى رغبة بعض قادة أوروبا والولايات المتحدة في تغيير تاريخ قضية فلسطين منذ 7 أكتوبر.

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