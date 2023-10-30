الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

نبيل عبد الفتاح: الكتابة عن الجنس فى مجتمعاتنا الحلقة الضعيفة فى "الثالوث المحرم"

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

قال الكاتب والباحث نبيل عبد الفتاح، إن مناقشة موضوع الثقافة الجنسية مرتبط بالأنماط الثقافية السائدة في مجتمعاتنا العربية حول الثالوث المحرم “السياسية، الدين، الجنس”، وبالتالى فإن إحدى الحلقات الضعيفة في هذا الثالوث المحرم هو الجنس.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال فعاليات حفل توقيع ومناقشة كتاب “كلام العلم في الحب والجنس”، والصادر عن دار مصر المحروسة، من تأليف دكتور سامح مرقص بمكتبة البلد، أن الكتابة عن الجنس في تراثنا الإسلامية والعربية كان بطلب الفقهاء منها نصوص الإمام السيوطي، وغيرها.

توقيع ومناقشة كتاب "الدولة والمجتمع في مصر الحديثة" للباحث عمرو عادلي

ويتناول الكتاب بالنقاش والنقد والتحليل كل من: دكتور نبيل عبد الفتاح، دكتور خالد منتصر، دكتور محمد السماحي، ويدير اللقاء الإعلامي خالد منصور.

نبذة عن الكتاب

في كتابه الجديد "كلام العلم عن الحب والجنس"؛ يلتزم الدكتور سامح مرقس فقط بالمعلومة التي وصل إليها العلم، بعد التجربة والاختبار، مؤمنًا بأن الحب والجنس من النِّعَم التي بها يسعد الإنسان، ويحصل على متعته المشروعة، والتي تقمعها بعض المجتمعات تحت مُسمَّيات دَنَسِ الجسد أمام قُدسيَّة الرُّوح، أو الزُّهد في مُتَع الدنيا؛ ممَّا يؤدِّي إلى مشاكل نفسية للفرد، وكَبْتٍ مجتمعيٍّ، يتولَّد معه العنف والقهر والتمييز.

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نشوى فتحي: "نساء الخديوي إسماعيل" كتاب يرصد تاريخ المرأة من بيت الحريم لمشاركتها في ثورة 19

يتناول الكتاب عددًا من الموضوعات؛ مثل: تاريخ عِلم الجنس، والهوية، والممارسات والأمراض الجنسية، ولكن ما يلفت الانتباه هو اهتمام الباحث برصد كيف تَعامَل القُدماءُ مع هذا الموضوع، فيوجد فصلٌ عن الحب والجنس عند قدماء المصريين، مع إشاراتٍ في العديد من الفصول عن الحب والجنس عند الإغريق والرومان، وفي التاريخ الإسلامي، وأوروبا العصور الوسطى؛ فنجد أننا أصبحنا نمنع ما تَفهَّمه وأباحَه أجدادنا.

نبيل عبد الفتاح الثالوث المحرم الجنس دار مصر المحروسة سامح مرقص مكتبة البلد

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