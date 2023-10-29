الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متحدث الحكومة يكشف أسباب زيادة فترة قطع الكهرباء فى المحافظات

المستشار سامح الخشن
المستشار سامح الخشن

أعلن المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن زيادة فترة انقطاع الكهرباء عن المنازل والمحال التجارية في 24 محافظة من أصل 27، حيث تم تمديد هذه الفترة من ساعة واحدة يوميًا إلى ساعتين، اعتبارًا من السبت الماضي، بسبب الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق.

وأوضح الخشن، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الأزمة تأتي في ظل زيادة استهلاك الكهرباء من الغاز، مما أدى إلى انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر، حيث انخفضت هذه الكميات من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميًا إلى صفر، وقد أثَّر هذا التحميل على استهلاك الغاز بشكل كبير، مقارنةً بالأوضاع نفسها في نفس الفترة من العام السابق.

وأضاف: "الحكومة تسعى للاستمرار في تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، وستستمر في تخفيض أحمالها حتى يعود مستوى درجات الحرارة إلى طبيعته، وبعدها ستُعاد الأمور إلى مجراها".

واختتم: "إن تحديات تخفيف أحمال الكهرباء ليست سهلة، لكن مصر تسعى للتصدي لهذه المشكلة بإجراءات فورية وسياسية، ومن الضروري توجيه جهود التوعية بترشيد استهلاك الطاقة للجمهور، حيث يُشارك المواطنون في هذه المسألة بشكل كبير".

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