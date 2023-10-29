اللواء سمير فرج يكشف استخدام إسرائيل القنابل الزلزالية لهدم الأنفاق

قال اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، إن قطاع غزة يشهد أحد أعلى مستويات الكثافة السكانية في العالم، وهو تحدي كبير يؤثر على حياة المواطنين.

وأضاف فرج، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة "صدى البلد"، أن إسرائيل تستخدم قنابل زلزالية في غزة لهدم الأنفاق، هذه القنابل تسبب موجات انفجارية تشبه الزلازل وتؤثر بشكل قوي على الأنفاق دون تأثير كبير على الأشخاص.

وأشار إلى استخدام قوات الاحتلال للقنبلة الأسفنجية في غزة، وهذه القنبلة تشبه "فوم الحلاقة" وتستخدم لسد فوهة الأنفاق دون التأثير على صحة الموجودين داخلها، منوهًا بأن إسرائيل لن تستخدم غازات كيميائية في غزة حفاظًا على سلامة الأسرى.