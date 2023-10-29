سمير فرج: ضغط كبير على الحكومة الإسرائيلية لحماية الرهائن فى قطاع غزة

أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة وصلت إلى 8 آلاف شخص، وأغلبهم أطفال ونساء، كما أصيب أكثر من 20 ألف شخص، وتجاوز عدد الأسرى الإسرائيليين لدى حماس 200 شخص.

وأضاف فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، على قناة “صدى البلد”، أن العالم كله يشهد تعاطفًا متزايدًا مع الشعب الفلسطيني، وتجوب مظاهرات احتجاجية في جميع أنحاء العالم اعتراضًا على حرب إسرائيل ضد شعب قطاع غزة.

وفي محاولة لإنهاء هذه المأساة، تم تقديم مقترح لإيقاف إطلاق النار وتسليم حماس كل الأسرى والرهائن مقابل الإفراج عن 6 آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية. ومع ذلك، رفضت إسرائيل هذا العرض.