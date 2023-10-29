مسئول عمانى لـ"القاهرة الإخبارية": الإعلام الغربى لابد أن ينقل صورة أحداث غزة دون تضليل

أكد محمد بن سعيد البلوشي، وكيل وزارة الإعلام العمانية للقاهرة الإخبارية، أن على الإعلام الغربي أن ينقل الصورة الحقيقية لما يحدث في قطاع غزة دون تضليل.

وقال البلوشي في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية" إن هناك مواقف رسمية تم الإعلان عنها تجاه ما يحدث في غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الإعلام العماني بجميع أشكاله يقف مع القضية الفلسطينية، وهذا ما أكده الكثير من المواقف التي تم اتخاذها من قبل الحكومة العمانية.