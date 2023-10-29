الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة القاهرة الإخبارية: الأردن خصص 47 ألف طن من الحبوب للشعب الفلسطينى

القاهرة الأخبارية
القاهرة الأخبارية

قالت مراسلة القاهرة الإخبارية آية السيد، من عمان، إن العديد من الشائعات مست الجيش الأردني، حول استخدام قواعد سلاح الجو الملكي الأردني من قبل طائرات أمريكية تقوم بتزويد الجيش الإسرائيلي بالمعدات والذخائر، وهو ما نفاه الأردن.

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية، إلى أن الحكومة الأردنية، خصصت 47 ألف طن من الحبوب والقمح، بالإضافة إلى 7 سيارات محملة بالأدوية، من أجل الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنه سيتم إدخالها من جسر الملك حسين إلى الضفة الغربية.

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