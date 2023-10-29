رئيس مركز الأرض للدراسات لـ"القاهرة الإخبارية": "حماس ليست داعش"

قال الدكتور جمال زقوت، رئيس مركز الأرض للدراسات، إن حركة حماس، ليست داعش، كما زعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف زقوت، في مداخلة عبر الإنترنت لقناة "القاهرة الإخبارية" أن حركة حماس جزء من حركة التحرر الفلسطينية من الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار رئيس مركز الأرض للدراسات، من رام الله، إلى أن هذه الحرب هي فرصة للاعتراف بحق فلسطين بالأرض، مؤكدًا أنه لابد من وقف العدوان ودفع القادة العرب لتوحيد كلمة الشعب الفلسطيني.

ونوه زقوت، أن إسرائيل لم تتوقف عن التفكير في الاجتياح البري، ولكن نصيحة الولايات المتحدة عدم تنفيذ ذلك لعدم قدرة القوات الإسرائيلية على ذلك.