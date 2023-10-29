الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس مركز الأرض للدراسات لـ"القاهرة الإخبارية": "حماس ليست داعش"

الدكتور جمال زقوت،
الدكتور جمال زقوت، رئيس مركز الأرض للدراسات

قال الدكتور جمال زقوت، رئيس مركز الأرض للدراسات، إن حركة حماس، ليست داعش، كما زعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف زقوت، في مداخلة عبر الإنترنت لقناة "القاهرة الإخبارية" أن حركة حماس جزء من حركة التحرر الفلسطينية من الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار رئيس مركز الأرض للدراسات، من رام الله، إلى أن هذه الحرب هي فرصة للاعتراف بحق فلسطين بالأرض، مؤكدًا أنه لابد من وقف العدوان ودفع القادة العرب لتوحيد كلمة الشعب الفلسطيني.

ونوه زقوت، أن إسرائيل لم تتوقف عن التفكير في الاجتياح البري، ولكن نصيحة الولايات المتحدة عدم تنفيذ ذلك لعدم قدرة القوات الإسرائيلية على ذلك.

حماس داعش رام الله الدكتور جمال زقوت رئيس مركز الأرض للدراسات حركة حماس الولايات المتحدة الامريكية القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: سنناقش قرارات بشأن الأوضاع فى غزة غدًا

"القاهرة الإخبارية": اشتباكات بين كتائب القسام وجيش الاحتلال شمال شرق غزة

مراسلة القاهرة الإخبارية: الاحتلال يهدد بقصف المركز الثقافى الأرثوذكسى بغزة

الجيش الأردنى يكشف حقيقة استخدام قواعده من قبل طائرات أمريكية

فورين بوليسى: لا يمكن للعالم أن ينهى الحرب فى غزة بدون مصر

"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال تستخدم الفسفور الأبيض المحرم دوليًا

"القاهرة الإخبارية": الإمارات تطلب اجتماعًا لمجلس الأمن بشأن غزة فى أقرب وقت

إصابة نقيب من قوات اليونيفيل بعد سقوط قذيفتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

الأكثر قراءة

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

انتبهوا.. خطة تطويق مصر فى الإعلام الدولى بدأت

مصر تتصدر عالم الفوسفات.. مشروعات استثمارية تعزز الاقتصاد القومى

مليونا جنيه مكسب 7 طلاب.. مفاجآت صادمة في تحقيقات "هالوين المنصورية"

عاجل.. مقاتلات أمريكية تعترض طائرة مدنية اقتربت من مكان تواجد بايدن وزوجته بالمنزل

رضا البلتاجى: الحكم حرم الأهلى من ضربة جزاء بعد مؤامرة ثلاثية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

«مصر دولة لا تمس».. معركة الدلتا فى مواجهة نبوءة سفر إشيعاء

لواء.حمدى البطران

من مخلفات نكسة 67

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة

شكرى ووزيرا خارجية الأردن والسعودية يبحثان تطورات التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة