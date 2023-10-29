اللواء سمير فرج يكشف مفاجأة عن قرار الأمم المتحدة بالهدنة الإنسانية فى غزة

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بفرض هدنة إنسانية في غزة.

وأكد فرج خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، والذي يُذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن قرار الهدنة غير ملزم، وأضاف أنه لن يكون هناك اجتياح بري، ولكن سيكون هناك تغول بري.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال لم يستول على أي جزء من غزة حتى الآن، وأن ما يحدث حاليًا هو ضرب وقصف يُسمى استطلاعًا عسكريًا لمعرفة أماكن المقاومة.