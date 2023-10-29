توزيع درجات الصف الرابع الابتدائى ونظام الاختبارات والتقييم 2023-2024

توزيع درجات الصف الرابع الابتدائى وجميع فصول النقل و نظام الاختبارات والتقييم 2023-2024 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل فى الساعات القليلة الماضية.

«الدستور» يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

حقيقة إلغاء الاختبارات الشهرية للصف الرابع الابتدائى 2023

نفت وزارة التربية والتعليم ما تردد فى الآونة الأخيرة بشأن إلغاء نظام الاختبارات الشهرية لطلاب مرحلة النقل في المدارس خلال العام الدراسي 2023/2024، وأشارت لوزارة خلال بيان لها نشرته على موقعها الإلكترونى إلى أنه لم يتم إصدار أية قرارات بإلغائها، .

وأكدت وزارة التعليم أن نظام التقييم لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي للعام الدراسي 2023/2024، مستمر كما هو أسوة بالعام الدراسي السابق دون أي تغيير.

توزيع درجات الصف الرابع الابتدائى 2023

جاء توزيع درجات الصف الرابع الإبتدائى وحتى الصف الثانى في كل مادة للعام الدراسي 2023 – 2024 كالتالي:

80% من درجة المادة لاختبار نهاية الفصل الدراسي.

10% من الدرجة لامتحان الشهر.

5% على المواظبة والانضباط

5% على السلوك.

جدول امتحانات شهر اكتوبر للصف الرابع الابتدائي 2023

وتعقد امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل بدءا من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، في اليوم الدراسي خلال حصة أو حصتين دراسيتين باليوم الدراسي، وستعلن كل إدارة تعليمية جدول امتحانات شهر أكتوبر للصفوف التعليمية بالعام الدراسي 2023 -2024.

وأعلنت بعض المديريات التعليمية جداول امتحانات أكتوبر 2023 لكل الصفوف من الرابع الابتدائي وقد بدأت بالفعل بعض لمديريات فى إجراء الامتحانات.

موعد اختبارات الترم الأول 2023 -2024

وحددت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 -2024 والتي أصدرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ونشرتها مع بداية العام الدراسى على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى موعد اختبارات الترم الأول 2024، والتي ستبدأ يوم الأحد 14 يناير 2024، فيما ستبدأ امتحان الفصل الدراسى الاول 2023 -2024 لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

وستكون بداية إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024، وتستمر لمدة أسبوعين وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024.