رئيس جامعة دمياط يلتقي الطلاب خلال تفقده للمدن الجامعية

قام د.حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط ، الأحد، بزيارة تفقديه لمباني المدن الجامعية للطالبات، حيث رافقه الدكتور وائل فاروق الطيبانى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات الجامعة؛ للاطمئنان على سير العمل بها.

حيث تفقد رئيس الجامعة المطابخ ومعدات الطهي للتأكد من مستوى الخدمة في المطعم، كما أطمئن من الطلاب على الوجبات المقدمة لهم وتناول وجبه الغذاء مع الطالبات واستمع لمقترحاتهم في حضور مسؤولي المدينة الجامعية والاطمئنان على الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية لهم، موجهًا بتلبية كافة طلبات طلاب المدن الجامعية وتذليل كافة العقبات التى تواجههم خلال إقامتهم بالمدن الجامعية، بما يساعدهم على النجاح والتفوق.

وخلال الجولة، فتح رئيس جامعة دمياط، حوارًا مع الطالبات استمع إليهن لمعرفة مدي الرضا عن الخدمة والمعاملة التى يتلقونها، مطالبًا جميع مشرفي المدينة بضرورة تطبيق كافة الإجراءات من النظافة وتعقيم الغرف وصالات الطعام، على مدار الساعة.