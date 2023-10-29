الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة دمياط يلتقي الطلاب خلال تفقده للمدن الجامعية

حمدان ربيع، رئيس
حمدان ربيع، رئيس جامعة  دمياط

قام د.حمدان ربيع، رئيس جامعة  دمياط ، الأحد، بزيارة تفقديه لمباني المدن الجامعية للطالبات، حيث رافقه الدكتور وائل فاروق الطيبانى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات الجامعة؛ للاطمئنان على سير العمل بها.

حيث تفقد رئيس الجامعة المطابخ ومعدات الطهي للتأكد من مستوى الخدمة في المطعم، كما أطمئن من الطلاب على الوجبات المقدمة لهم وتناول وجبه الغذاء مع الطالبات واستمع لمقترحاتهم في حضور مسؤولي المدينة الجامعية والاطمئنان على الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية لهم، موجهًا بتلبية كافة طلبات طلاب المدن الجامعية وتذليل كافة العقبات التى تواجههم خلال إقامتهم بالمدن الجامعية، بما يساعدهم على النجاح والتفوق.

وخلال الجولة، فتح رئيس جامعة دمياط، حوارًا مع الطالبات استمع إليهن لمعرفة مدي الرضا عن الخدمة والمعاملة التى يتلقونها، مطالبًا جميع مشرفي المدينة بضرورة تطبيق كافة الإجراءات من النظافة وتعقيم الغرف وصالات الطعام، على مدار الساعة.

جامعة دمياط حمدان ربيع جامعة دمياط الجديدة دمياط أحداث دمياط

الأكثر قراءة

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

انتبهوا.. خطة تطويق مصر في الإعلام الدولي بدأت

مصر تتصدر عالم الفوسفات.. مشروعات استثمارية تعزز الاقتصاد القومى

مليونا جنيه مكسب 7 طلاب.. مفاجآت صادمة في تحقيقات "هالوين المنصورية"

عاجل.. مقاتلات أمريكية تعترض طائرة مدنية اقتربت من مكان تواجد بايدن وزوجته بالمنزل

رضا البلتاجى: الحكم حرم الأهلى من ضربة جزاء بعد مؤامرة ثلاثية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

«مصر دولة لا تمس».. معركة الدلتا فى مواجهة نبوءة سفر إشيعاء

لواء.حمدى البطران

من مخلفات نكسة 67

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة

شكرى ووزيرا خارجية الأردن والسعودية يبحثان تطورات التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة