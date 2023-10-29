الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

آخر تطورات سيول سفاجا.. وكيف تتصرف حال وجود السيول؟

سيول
سيول

ما زالت سيول سفاجا تتصدر المحرك الأول على جوجل، ويبحث العديد من المواطنين عن أسباب السيول وعن الأخبار الخاصة بها، فى هذا السياق ترصد "الدستور" خلال السطور التالية كيفية تفادي مخاطر السيول، وهي كالآتي:

آخر أخبار سيول سفاجا

 

بدأت قصة سيول سفاجا عندما شهد طريق "سفاجا- قنا"، وتحديدا بمنطقة الكيلو 85 سقوط سيول، مما أدى إلى قطع الطريق وتوقف الحركة المرورية من الاتجاهين، وتجرى الأجهزة المختصة متمثلة فى مجلس مدينة سفاجا وإدارة المرور إيجاد حلول لتسيير حركة المرور بين محافظة قنا والبحر الأحمر.

وقال ياسر شعبان رئيس الوحدة المحلية بمدينة سفاجا إن السيول قطعت الطريق فى منطقة الكيلو 85 وجارى العمل حاليا على تسيير أحد جانبي الطريق لتسيير الحركة المرورية بعد تكدس السيارات على الجانبين.

أما إدارة الأزمات والطوارئ بمحافظة البحر الأحمر، أعلنت صباح اليوم الأحد، عن إعادة فتح الطريق القادم من قنا إلى سفاجا، وانتظام حركة مرور السيارات؛ مع استمرار رفع الإيماءات ومعالجة النحر من آثار السيول التي تعرض لها الطريق مساء أمس السبت، وفتح الطريق أمام السيارات.

وكشف اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا عن أن الأجهزة المختصة بالمدينة قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة آثار السيول وفتح الطريق بعد إغلاقه أمام حركة السيارات وإزالة المعوقات التي تسببت فيها السيول وإصلاح الأضرار الناتجة عنه.

 

كيفية التعامل عند وجود سيول

نصائح عند وجود سيول 

1 - الابتعاد عن مسارات مخرات السيول في المناطق الجبلية والمرتفعات.

2 - أهمية تجنب أي أنشطة برية أو بحرية أو سفاري وقت تساقط الأمطار والخروج من البيت يكون للضرورة فقط.

3- الابتعاد عن أعمدة الكهرباء والإنارة وعدم ملامستها في الشارع أو أي شيء معدني قد ينقل كهرباء.

4 - تجنب السير أو الجلوس أو ركن السيارات أسفل البلكونات أو المنازل القديمة.

5 - عدم السفر على الطرق الصحراوية والسريعة إلا للضرورة.

سيول سفاجا أبو طرطور سفاجا والبحر الأحمر ابو طرطور - قنا - سفاجا ازدواج طريق سوهاج – سفاجا 31400 طن المونيوم لميناء سفاجا

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