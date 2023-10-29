الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. عمر مرموش يسجل هدفين ويتقدم لـ آينتراخت فرانكفورت أمام بوروسيا دورتموند

عمر مرموش
عمر مرموش

تقدم فريق آينتراخت فرانكفورت على ضيفه بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب دويتشه بانك بارك، في الجولة التاسعة لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم “بوندسليجا”، موسم 2023-2024.

المحترف المصري عمر مرموش كان بطل الشوط الأول بامتياز، وافتتح التسجيل لفريقه آينتراخت فرانكفورت بهدف أول في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء.

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وعاد مرموش ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 24، من متابعة لتسديدة زميله بوتا التي تصدى لها حارس بوروسيا دورتموند في البداية.

ورفع مرموش رصيده من الأهداف في الدوري الألماني هذا الموسم، لـ 4 أهداف.

وتحصل مرموش على البطاقة الصفراء في الدقيقة 42، بسبب الخشونة.

وتمكن النمساوي مارسيل سابيتزر من تقليص الفارق لـ دورتموند، بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، من متابعة لتمريرة زميله فولكروج.

وكاد مرموش أن يسجل هدفًا آخرًا لـ فرانكفورت في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الأول، لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

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