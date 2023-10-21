السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مرموش يسجل فى فوز فرانكفورت على هوفنهايم بالدورى الألمانى

مرموش في لقاء هوفنهايم
مرموش في لقاء هوفنهايم

قاد محترفنا المصري عمر مرموش، فريقه آينتراخت فرانكفورت للفوز على هوفنهايم بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم السبت في الجولة الثامنة بالدوري الألماني.

مرموش بدأ أساسيًا في تشكيل فرانكفورت بمركز المهاجم، وسجل هدف فريقه الأول في اللقاء بالدقيقة 11 وهدف التعادل في اللقاء.

ولعب مرموش حتى الدقيقة 75 من زمن الشوط الثاني واللقاء، وخرج مستبدلًا.

ورفع الفوز رصيد فرانكفورت إلى المركز السابع بـ 13 نقطة، بينما وقع هوفنهايم بالمركز السادس بـ 15 نقطة.

وابتعد فريق باير ليفركوزن بصدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا" بفضل فوزه الصعب على مضيفه فولفسبورج 2 /1 اليوم السبت بالمرحلة الثامنة.
ورفع ليفركوزن رصيده في الصدارة إلى 22 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن شتوتجارت الوصيف ونقطتين عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثالث.
وعلى ملعب فوكسفاجن أرينا، انتهى الشوط بالتعادل بهدف لمثله، حيث تقدم المدافع الهولندي جيريمي فريمبونج بهدف لليفركوزن في الدقيقة 13 ثم تعادل الفرنسي ماكسينس لكرواكس لفولفسبورج في الدقيقة 41.
وفي الشوط الثاني سجل الإسباني اليخاندرو جريمالدو هدف الفوز لباير ليفركوزن في الدقيقة 62.
وسجل ليفركوزن فوزه الرابع على التوالي في البوندسليجا، وتنتظره مواجهة يوم الخميس المقبل أمام ضيفه كارباج اجدام من آذربيجان في الدوري الأوروبي.
وعلى ملعب آندر آلتن فورستيري، واصل المهاجم الغيني سيرهو جيراسي توهجه وسجل هدفه الرابع عشر في الموسم الحالي، لينفرد بصدارة قائمة هدافي البوندسليجا.
وافتتح جيراسي التسجيل لشتوتجارت في الدقيقة 15 ثم أضاف الكونغولي سيلاس وامانجيتوكا الهدف الثاني في الدقيقة 81 وتبعه دينيز أونداف بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 88.

مرموش عمر مرموش فرانكفورت هوفنهايم الدورى الألماني

مواد متعلقة

تشكيل تشيلسي.. ستيرلينج وبالمر ومودريك يقودون الهجوم أمام آرسنال

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 21-10-2023 والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

"العار لإسرائيل".. عشرات الآلاف يخرجون إلى شوارع لندن من أجل فلسطين

محمد صلاح يسجل ويرفض الاحتفال ويصل للهدف رقم 200 أمام إيفرتون

"مفتاح العودة".. سر "برّوش" الرئيس الفلسطينى فى قمة القاهرة للسلام

الرئاسة عن "قمة القاهرة للسلام": مصر لن تقبل أبدًا بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية

الأهلى يهنئ مجلس الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

حزب الله يعلن استهداف مواقع للاحتلال على الحدود مع لبنان

"حرب غزة".. الاحتلال قتل 1688 طفلًا فلسطينيًا فى الحرب حتى الآن

اتحاد بلديات غزة يحذر من كارثة كبيرة بالقطاع بسبب نفاد الوقود