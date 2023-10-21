مرموش يسجل فى فوز فرانكفورت على هوفنهايم بالدورى الألمانى

قاد محترفنا المصري عمر مرموش، فريقه آينتراخت فرانكفورت للفوز على هوفنهايم بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم السبت في الجولة الثامنة بالدوري الألماني.

مرموش بدأ أساسيًا في تشكيل فرانكفورت بمركز المهاجم، وسجل هدف فريقه الأول في اللقاء بالدقيقة 11 وهدف التعادل في اللقاء.

ولعب مرموش حتى الدقيقة 75 من زمن الشوط الثاني واللقاء، وخرج مستبدلًا.

ورفع الفوز رصيد فرانكفورت إلى المركز السابع بـ 13 نقطة، بينما وقع هوفنهايم بالمركز السادس بـ 15 نقطة.

وابتعد فريق باير ليفركوزن بصدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا" بفضل فوزه الصعب على مضيفه فولفسبورج 2 /1 اليوم السبت بالمرحلة الثامنة.

ورفع ليفركوزن رصيده في الصدارة إلى 22 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن شتوتجارت الوصيف ونقطتين عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثالث.

وعلى ملعب فوكسفاجن أرينا، انتهى الشوط بالتعادل بهدف لمثله، حيث تقدم المدافع الهولندي جيريمي فريمبونج بهدف لليفركوزن في الدقيقة 13 ثم تعادل الفرنسي ماكسينس لكرواكس لفولفسبورج في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني سجل الإسباني اليخاندرو جريمالدو هدف الفوز لباير ليفركوزن في الدقيقة 62.

وسجل ليفركوزن فوزه الرابع على التوالي في البوندسليجا، وتنتظره مواجهة يوم الخميس المقبل أمام ضيفه كارباج اجدام من آذربيجان في الدوري الأوروبي.

وعلى ملعب آندر آلتن فورستيري، واصل المهاجم الغيني سيرهو جيراسي توهجه وسجل هدفه الرابع عشر في الموسم الحالي، لينفرد بصدارة قائمة هدافي البوندسليجا.

وافتتح جيراسي التسجيل لشتوتجارت في الدقيقة 15 ثم أضاف الكونغولي سيلاس وامانجيتوكا الهدف الثاني في الدقيقة 81 وتبعه دينيز أونداف بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 88.