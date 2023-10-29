الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجوية

ميناء نويبع البحري
ميناء نويبع البحري

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر إغلاق ميناء نويبع البحرى بجنوب سيناء، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث بلغت شدة الرياح 30 عقدة جنوبية وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة بشدة.

كما أعلنت الهيئة، في بيان الأحد، أنه تم إيقاف حركة الملاحة البحرية والأنشطة البحرية وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة.

أصدر اللواء محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر توجيهات عاجلة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية، لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

البحر الاحمر ميناء نويبع البحري جنوب سيناء الملاحة البحرية الأنشطة البحرية هيئة موانئ البحر الأحمر

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