مدن أوروبية تواصل دعم غزة بالتظاهرات السلمية

واصلت بعض المدن الأوروبية دعمها لقطاع غزة ، عن طريق التظاهرات السلمية، للتنديد بالعنف ضد المدنيين، وقتل الأطفال الأبرياء بالغارات والقصف المستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويرصد التقرير التالي أبرز المدن الأوروبية التي واصلت دعم غزة:

لندن

شارك نحو 100 ألف شخص في مظاهرة اليوم للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، ومن المقرر أيضا تنظيم مسيرات في مدن أخرى مثل مانشستر وجلاسكو.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية على طول شارع "إمبانكمينت" وشارع الحكومة "وايت هول".

وردد المشاركون في المسيرة شعارات: "إسرائيل دولة إرهابية"، و"أوقفوا قصف غزة"، و"كلنا فلسطينيون"، و"من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر".

باريس

خرجت تظاهرات في العاصمة باريس، للمطالبة بوقف العنف في غزة ، خلال التظاهرة في باريس، حملت الفنانة الكوميدية سامية أورزمان لافتة كتب عليها “أين ذهبت إنسانيتنا؟”، ومن بين المتظاهرين نواب توشحوا بكوفيات وأعلام فلسطيين، بينهم النائب عن الخُضر أوريليان تاتشي والنائب عن حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي جيروم لوغافر.

روما

وفي العاصمة الإيطالية روما، خرجت مظاهرة حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على أبناء قطاع غزة المحاصر، وفي الضفة الغربية.

وجاب المشاركون في المسيرة الحاشدة شوارع العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة جمعية شباب فلسطين في إيطاليا والجاليات الفلسطينية والعديد من المنظمات الإيطالية غير الحكومية.

وطالب المشاركون بضرورة وقف المجازر الإسرائيلية وكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، ووقف الإبادة الجماعية، وطالبوا بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

كندا

وفي كندا، تجمع المئات أمام مقر السفارة الإسرائيلية، منددين بتصاعد المجازر بحق المدنيين في غزة، كما حملوا الأعلام الفلسطينية ورفعوا شعارات عديدة منها الحرية لفلسطين.

نيويورك

كما شهدت عدة ولايات أمريكية مظاهرات عديدة طيلة الفترة الماضية، ومنها ولاية نيويورك التي شهدت أكثر من مظاهرة خلال الأيام الماضية منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والدعم الأمريكي لهذا العدوان.

وتقدم عدة مظاهرات في نيويورك يهود منددين بعدوان الاحتلال والدعم الأمريكي له، كما دعوا لعدم ارتكاب هذه المجازر وقتل الفلسطينيين باسم اليهود، معلنين رفضهم لسياسات إسرائيل ضد الفلسطينيين.