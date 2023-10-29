الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. ليفربول يتقدم على نوتنجهام فورست بثنائية في الدوري الإنجليزي

جوتا
جوتا

تقدم فريق ليفربول على ضيفه نوتنجهام فورست بهدفين دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب أنفيلد رود، في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستضيف فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، نظيره نوتينجهام فورست على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

البرتغالي ديوجو جوتا افتتح التسجيل لـ ليفربول في الدقيقة 31 من متابعة لتسديدة داروين نونيز التي تصدى لها تيرنر في البداية.

واحتفل جوتا بهدفه حاملًا قميص زميله الكولومبي لويس دياز، الذي تعرض والده لعملية اختطاف.

وسجل نونيز الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 35 من متابعة لتمريرة دومنيك سوبوسلاي من الجهة اليمنى.

تشكيل ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - تسيميكاس.

خط وسط الملعب: دومينيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر – ريان جرافنبرخ.

في خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - ديوجو جوتا.

 

معلق مباراة ليفربول ضد نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي 

سيتولى المُعلق الرياضي "أحمد البلوشي" مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستُذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

 

 

ترتيب ليفربول ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، جمعهم من تحقيقه 6 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة حتى الآن في الموسم الجاري. 

بينما يتواجد فريق نوتينجهام فورست حاليًا في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، جمعهم من تحقيقه انتصارين و4 تعادلات، بينما تلقى ثلاث هزائم.

ليفربول نوتنجهام فورست الدورى الانجليزى ديوجو جوتا محمد صلاح

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