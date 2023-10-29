الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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إكسترا نيوز: قوافل المساعدات جاهزة من معبر رفح حتى العريش

المساعدات
المساعدات

أفاد عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، بأن هناك تطورات جديدة تحدث في الوقت الحالي، وأن المتواجدين في المعبر يسمعون أصوات قصف طائرات الاحتلال.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز": "مع عودة الاتصالات بشكل جزئي في الساعات الأولى تم التأكد من حجم الكارثة التي حلّت بقطاع غزة، من خراب وقصف مستمر على مدار الساعات الماضية".

وتابع: "هناك قوافل مساعدات على مد البصر من هنا حتى العريش، جاهزة على مدار الساعة، لكنها لا تدخل، فنحن حتى الآن لم نكسر حاجز الـ100 سيارة، رغم أن القطاع بحاجة إلى 100 شاحنة يوميا".

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