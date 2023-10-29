الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة شاب هشَّم رأس زوج عمته بإمبابة لـ27 نوفمبر

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة فني تكييف وتبريد، بـ قتل زوج عمته بعصا حديدية؛ بسبب خلافات مالية بينهما بمنطقة إمبابة علي مبلغ مالي 7 آلاف جنيه، لجلسة 27 نوفمبر، للاطلاع والمرافعة.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 12860 لسنة 2022 جنايات إمبابة، للمتهم "مصطفى. ح"، فني تكييف وتبريد، 36 سنة، في يوم 2 أغسطس عام 2022 قتل عمدا زوج عمته المجني عليه "محمد. أ" من غير سبق إصرار أو ترصد بأن كال له عدة ضربات أستقرت على رأسه باستخدام عصا حديدية قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

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وتابعت التحقيقات أنه ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان شرع المتهم في سرقة أموال المجني عليه من داخل مسكنه، إلا أنه خاب إثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو عدم عثوره على أية أموال داخل المسكن.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز أداة "عصا حديدية" بدون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرف.

محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة فني تكييف إمبابة قتل زوج عمته جنايات إمبابة

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