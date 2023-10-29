الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة طالب بمنشأة القناطر

محاكمة
محاكمة

أجلَّت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، محاكمة شخصين لاتهامهم بخطف طالب وسرقة منقولاته تحت تهديد السلاح بمنطقة منشأة القناطر، للغد لسماع شهود الإثبات.

وجاء في أمر الإحالة  في القضية رقم 3382 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة امبابة، أن المتهمين "م . ا"، 22 سنة، سائق، و"م . ا"، 22 سنة، عامل، في يوم 11 مارس الماضي خطفا المجني عليه "ا . ع"، 20 سنة، طالب بالاكراه بأن استدرجاه ودلفا داخل سيارته وقاما بإشهار سلاح أبيض "مطواة" في وجهه وقاما بتكبيل يديه وقدميه واقتياده إلى مكان بعيد عن أعين المارة.

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وأضاف أمر الإحالة  أن المتهمين سرقا المنقولات المملوكة للمجني عليه وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه وبوضع السلاح الأبيض على رقبته فأحدثا عمدا به إصابته، وتمكنا بتلك الوسيلة من شل مقاومته وإتمام سرقتهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين احتجزا المجني عليه بغير وجه حق وبغير أمر احد الحكام المختصين، وذلك في مكان ناء حتى تمكن الأهالي من إنقاذه، كما حازا وأحرزا سلاح أبيض "مطواة" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.

سرقة طالب منشأة القناطر محكمة جنايات جنوب الجيزة خطف طالب سرقة

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