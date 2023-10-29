النائبة سناء السعيد: برنامج فريد زهران يولى اهتمامًا خاصًا بالمرأة والشباب

قالت النائبة سناء السعيد، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن برنامج المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب، يولي اهتماما خاصا بالمرأة والشباب.

وأضافت السعيد، خلال المؤتمر الجماهيري بالإسكندرية أمس أن برنامج فريد زهران يمس كل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجهنا.

وأشارت إلى أن الحل يكمن في أن يشارك الجميع في الانتخابات باختيار المرشح الذي يمثلهم، وقدمت السعيد التعازي في ضحايا غزة، مؤكدة أن "الفرج جاي".

نرفض التهجير القسرى للفلسطينيين

وتحدث المرشح الرئاسي فريد زهران عن غزة، وأشار إلى صمود الشعب الفلسطيني، وتكاتف الشعب المصري بكل فئاته ومكوناته في اتجاه دعم صموده، والإصرار على تقديم الدعم له، والإصرار على رفض التهجير القسري، مشيرًا إلى أن الأمر خطير ولا يتعلق بالشعب الفلسطيني وحده وإنما يتعلق بالأمن القومي المصري.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري للحملة الانتخابية، الذى عقد أمس بمحافظة الإسكندرية: نحن لا ندعم غزة فقط، بل ندعم القضية الفلسطينية ولا نقبل إلا بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وكان زهران قد عقد أول مؤتمر جماهيري بعد ترشحه لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، بمسقط رأسه بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية.

ومن المقرر أن يستكمل جولاته الانتخابية في محافظات الصعيد بجنوب مصر، وكذلك زيارة المحافظات بوجه بحري، مختتما جولاته في القاهرة الكبرى.

وكانت قد كشفت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران عن الرؤية العامة والقيم والمبادئ للبرنامج الانتخابي في المحور الاقتصادي لزهران والذى يدور حول إقامة دولة اقتصادها على أساس إتاحة المجال للقطاع الخاص، وعدم مزاحمة الدولة له بالمنافسة، وتلتزم الدولة بالتخارج من القطاعات الاقتصادية غير الضرورية ولا الاستراتيجية، وتهتم بإتاحة فرص العمل اللائق.

وقال زهران إنه يسعى أن تكون مصر دولة هيكلها الاقتصادي على جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات القيمة المضافة، وتضع الصناعة من أجل إحلال الواردات والتصدير والتوطين، كأولوية في السياسات الاقتصادية، جنبًا إلى جنب مع تنمية القطاع الزراعي بالتوسع الأفقي والرأسي ورفع الإنتاجية، وربط المحاصيل بزيادة التصنيع، مع رفع المقابل المادي للفلاحين أمام تكلفة الإنتاج.

كما يسعى لزيادة إيراداتها الضريبية ليس عن طريق الجباية بالرسوم أو الضرائب غير المباشرة، وإنما يستهدف توسيع القاعدة الضريبية بشكل هادئ وجاذب، ويستهدف في المقابل زيادة الضرائب على الثروات والدخول والأرباح للأعلى دخلًا. دولة تسعى لوحدة موازنتها وضبط إنفاقها العام وضمان الرقابة البرلمانية والمحاسبية عليه، وتدير قروضها المحلية والأجنبية عبر توجيهها في القطاعات والمشروعات المدروسة والمنتجة وليست التشييدية غير المنتجة.

وأضاف زهران أنه يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة بتنمية الإنسان ومعيشته، دولة مستقرة وآمنة من خلال استقلال كامل لمؤسسات العدالة واحترافية المؤسسات الأمنية، دولة تؤمن بالحرية الاقتصادية في إطار من الضوابط الاجتماعية والرقابة الشعبية، بما يضمن زيادة عوائد التنمية مشروطًا بعدالة توزيعها.