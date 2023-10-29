الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل استكمال محاكمة متهم بسرقة الشقق لجلسة 12 نوفمبر

محاكمة
محاكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة عامل بتهمة سرقة شقق المواطنين، بزعم عمله مندوبًا لإحدى شركات إبادة الحشرات لجلسة 12 نوفمبر.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن الأهالى سمعوا صوت استغاثة إحدى السيدات من داخل عقار فى منطقة عابدين، وباستبيان الأمر أمكن ضبط أحد الأشخاص، أثناء قيامه بالعدو من داخل العقار المُشار إليه وبحوزته "8 ورقات مدونة عليها فاتورة إحدى الشركات لإبادة الحشرات والتعقيم "مزورة" - مبلغ مالى - بخاخة مبيدات حشرية.

بسؤال المجنى عليها ربة منزل أفادت بأنها حال تواجدها بالشقة سكنها قام المتهم بالطرق على الباب، وإيهامها بأنه مندوب بشركة لإبادة الحشرات والتعقيم عرض عليها تعقيم الشقة سكنها مقابل مبلغ مالى، وأثناء ذلك شاهدته حال شروعه فى سرقة حافظة النقود خاصتها من داخل أحد الأدراج بغرفة النوم فقامت بالاستغاثة ولاذت بالفرار. 

واعترف المتهم بما جاء بأقوال المجنى عليها، وأيدها وأقر بقيامه بإيهام ضحاياه بأنه مندوب من الشركة المُشار إليها وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات وقائع سرقة، كما اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المغافلة" عقب إيهام المجنى عليهم بأنه مندوب شركة لإبادة الحشرات والتعقيم.

وأقر بارتكاب 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، وإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهن اتهمنه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة جنايات القاهرة سرقة شقق المواطنين مندوب ا شركات إبادة الحشرات محاكمة عامل

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