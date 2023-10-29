"معتز عزايزة وسمر أبوعوف".. قصص مصورين فلسطينيين ارتبط بهما رواد السوشيال ميديا

أثر الكثير من الصحفيين الفلسطينيين في رواد السوشيال ميديا على مستوى العالم، بسبب نقلهم الأحداث أولًا بأول فى غزة، عبر صفحاتهم الرسمية على "فيسبوك" و"إنستجرام" و"تويتر"، ومن أبرز هؤلاء الصحفيين معتز عزايزة وسمر أبوعوف.

اقرأ أيضًا

من هو معتز عزايزة؟

تصدر معتز عزايزة منصات السوشيال ميديا عقب متابعة العديد لأخباره والاطمئنان عليه، وهو صحفي فلسطيني وُلد في مدينة غزة في التسعينيات، لأب وأم فلسطينيين، درس الصحافة والإعلام، وأتقن اللغة الإنجليزية، ويعمل في تغطية الأخبار الخاصة بقطاع غزة.

يعمل معتز عزايزة على تغطية الأحداث فى غزة لحظة بلحظة، وكل ما يتعرض له المدنيون في القطاع، حيث يتابع الملايين حول العالم تغطيته اليومية للأحداث في غزة.

زادت شهرة معتز عزايزة بعد توثيقه الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين والأطفال بغزة، حيث يتابعه عبر حسابه على إنستجرام أكثر من 10 ملايين متابع.

من هي سمر أبوعوف؟

سمر أبوعوف صحفية ومصورة فلسطينية تعيش في غزة وحصلت المصورة الفلسطينية على جائزة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجائزة مركز الإعلام المجتمعي المتعلقة بحقوق الإنسان

سمر، واحدة من بين عشرات المصورات الصحفيات اللاتي استطعن أن يشققن طريقهن في مهنة كانت تعتبر حكرًا على الرجال، حصلت على المركز الأول في المسابقة التي أعلنت عنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر للعام 2020 "الأمل في ظلال الجائحة"، والتي تسلط الضوء على التغيرات التي أحدثها انتشار فيروس "كوفيد- 19" على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفازت بجائزة أخرى لأفضل قصة مصورة بمسابقة "مركز الإعلام المجتمعي (CMC) لأفضل قصة مصورة" حول القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.