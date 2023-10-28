بعد انقطاع الاتصال لديه.. ظهور المصور الصحفى الفلسطينى معتز عزيزة

ظهر منذ قليل المصور الصحفي الفلسطيني معتز عزيزة، حيث قام بنشر استوري له على إنستجرام يقول إنه بخير، لكنه فقد الاتصال تمامًا ولا يستطيع التوصل لأهله طالبا من الجميع الصلاة والدعاء من أجل غزة.

وكتب في استوري له على إنستجرام، إنه لا يستطيع أن يقوم بتحميل أي شيء.

جاء هذا الظهور بعد اختفاء لمعتز دام ساعات كثيرة وقام المتابعون له بعمل حملة دعاء من أجل إيجاده حيث ينقل لهم الأحداث من غزة دائمًا.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، طالب بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددًا على ضرورة تجنيب المدنيين ويلات الحرب، في ظل القصف الهمجي على المدنيين العزل في القطاع غزة.

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