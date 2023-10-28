المصور الصحفى الفلسطينى معتز عزيزة يتصدر منصات السوشيال ميديا.. ونشطاء: "يارب يكون بخير"

تصدر المصور الصحفي الفلسطيني معتز عزيزة، منصات السوشيال ميديا وتداول نشطاء صورته داعين من الله أن يكون بخير ويشارك جمهوره عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام" بما يحدث داخل غزة مثلما يفعل دائما.

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وتغيب المصور الصحفي الفلسطيني معتز عزيزة منذ أمس ولم يظهر منذ الغزو البري على غزة في حين قالت بعض الصفحات التابعة لفلسطين، إنه بخير.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، طالب أمس الجمعة، بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددا على ضرورة تجنيب المدنيين ويلات الحرب، في ظل القصف الهمجي على المدنيين العزل في القطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه، من رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسون، وطالب بضرورة فتح ممرات إنسانية دائمة لإدخال المواد الإغاثية الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن.

وقال إن استهداف المدنيين في المستشفيات وهدم العمارات على رءوس أصحابها، جرائم وحشية لا يمكن السكوت عليها، مُشددًا على رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة أو القدس، مؤكدا وجوب تنفيذ الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية من أجل نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته، وهو ما يضمن الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة، وأنه لا حل أمنيا أو عسكريا لقطاع غزة.