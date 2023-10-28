كارثة إنسانية فى غزة.. "إكسترا نيوز" تستعرض تطورات الحرب

استعرضت دارين مصطفى، مذيعة قناة "إكسترا نيوز" الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع استمرار الحرب واستهداف المدنيين من سكان القطاع.

حيث لا تزال آلة الحرب الإسرائيلية تحصد آلاف الأرواح من الفلسطينيين بالتزامن مع منع الاحتلال كل مظاهر الحياة لسكان قطاع غزة منذ بدء الاحتلال عملياته العسكرية في السابع من أكتوبر الجاري.

منظمة أوكسفام تنتقد سلاح التجويع فى قطاع غزة

وانتقدت منظمة أوكسفام، استخدام سلاح التجويع في قطاع غزة مجددة دعوتها بالسماح بدخول الغذاء والماء والوقود وغيرها من الضروريات.

وأشارت المنظمة في تقرير نُشر في جنيف إلى أنها حللت بيانات الأمم المتحدة، ووجدت أن 2% فقط من الأغذية هي التي سُلمت إلى غزة منذ فرض الحصار الشامل في التاسع من أكتوبر.

أما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" فقد حذرت من أن العديد من الأشخاص سيموتون جرّاء الحصار الإسرائيلي المحكم على غزة، مشيرة إلى أن الخدمات الأساسية في القطاع تنهار.

كما أكد برنامج الغذاء العالمي في فلسطين أن الظروف الكارثية التي يواجهها مئات الآلاف من المواطنين في غزة معرضة للتفاقم؛ بسبب النقص الحاد في الوقود الذي يهدد بتوقف الغذاء والعمليات الإنسانية الأخرى.

وأضاف البرنامج أن دون إمدادات الوقود الإضافية لن تتمكن المخابز التي تعمل مع برنامج الأغذية العالمي من إنتاج الخبز.

أما منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، فأعربت عن قلقها إيذاء تأثير الأعمال العدائية المستمرة في قطاع غزة على الطلاب والعاملين في مجال التعليم، داعية إلى حماية المؤسسات التعليمية التي غالبًا ما ستكون ملجأ للمواطنين، وأن استخدامها لأغراض عسكرية يتعارض مع القانون الدولي.

كما دعت منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة جميع الأطراف في نزاع غزة بالاستجابة لدعوات السلام، مشددة على ضرورة انتهاء العنف.