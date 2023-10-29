الأحد 29 أكتوبر 2023
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مصر

نائب وزير الإسكان يشارك فى افتتاح الملتقى الثانى للبحث العلمى فى مجال المياه

الدكتور سيد إسماعيل،
الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، في افتتاح فعاليات الملتقي الثاني للبحث العلمي والتطبيقي في مجال المياه في ظل الشراكة بين الجامعة والصناعة والذي تم تنظيمه من خلال جامعة عين شمس بالتعاون مع مركز تميز بحوث المياه والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالشراكة مع العديد من الجامعات المصرية والأمريكية والقطاعين العام والخاص وكذلك الوزارات المعنية في مجال المياه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة طبقًا لرؤية مصر 2030.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، كلمته خلال فعاليات الملتقى بالترحيب بالضيوف، متمنيًا النجاح لهذا الملتقي العلمي والعملي والذي يجمع نخبة من مختلف الجهات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى مجهودات وزارة الإسكان في زيادة وتحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى أنحاء الجمهورية، وخُطط الوزارة في ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، والتي تستهدف الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة ومنها نهر النيل الذي يعد المصدر الرئيسي لمياه الشرب في مصر بجانب مياه البحار والآبار، وكذا زيادة الاهتمام بإعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي والزراعي المعالجة، وتقليل الفواقد بأنواعها المختلفة واستخدام القطع الخاصة الموفرة، والعدادات الكودية الذكية، وزيادة التوعية المجتمعية بأهمية المياه والحفاظ عليها.

وزير الإسكان يعقد اجتماعًا بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة لمتابعة تقدم الأعمال بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة

 

واختتم الدكتور سيد إسماعيل كلمته بتسليط الضوء على التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية لقطاع المرافق والتي تعتبر فرصًا حقيقية للبحث العلمي والقطاع الخاص والصناعة، للمشاركة في إيجاد الحلول المناسبة للتغلب على تلك التحديات كافة، متمنيًا التوفيق والنجاح للملتقي في تحقيق أهدافه.

وترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعًا موسعًا بغرض متابعة موقف مرافق مياه الشرب وتنفيذ المشروعات بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور مستشار الوزارة للمتابعة والمشروعات، ورئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

 

سيد اسماعيل وزير الإسكان جامعة عين شمس الجامعات المصرية مياه الشرب والصرف الصحي

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