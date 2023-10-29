الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تعلن عن المسابقة الثقافية الكبرى والثقافة المسيحية لجميع الطلاب

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن المسابقة الثقافية الكبرى، ومسابقة الثقافة المسيحية، لجميع الطلاب بالمدارس وبالتعاون مع وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية. 

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، أنه في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لنشر الفكر الديني المعتدل، وتصحيح الأفكار الخاطئة، وبالتعاون مع وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية تعلن الوزارة عن بدء العام الخامس من المسابقة الثقافية الكبرى، ومسابقة الثقافة المسيحية.

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وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه يتم تسليم الأعمال المشاركة في المسابقة الثقافية الكبرى إلى توجيه اللغة العربية والتربية الدينية، وذلك في الإدارة التابع لها الطالب أو العامل بها الزميل، أما العاملون بالمديريات التعليمية فتسلم أعمالهم إلى توجيه عام اللغة العربية والتربية الدينية بالمحافظة.

وأضافت الوزارة، أن جوائز المسابقة مقدمة للمتسابقين الفائزين من وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية، كما تقدم جائزة مالية لمدير المديرية ومدير الإدارة التعليمية اللتين تحققان أكبر عدد من الفائزين على مستوى الجمهورية.

مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية

وكانت وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بقواعد ومعايير تنفيذ مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وذلك بعد موافقة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم، موضوعات المسابقة ومستوياتها “حفظ القرآن الكريم، حفظ الحديث الشريف”.

وهي كالتالي:-

المستوى الأول: حفظ القرأن الكريم كله مع جودة التلاوة، وتفسير الأجزاء “الثامن والعشرين، والتاسع والعشرين والثلاثين”، وبالنسبة للحديث الشريف: حفظ أحاديث كتاب الأربعون النووية كاملة؟ 

- المستوى الثاني: حفظ القرآن الكريم من أول سورة "يونس" إلى آخر سورة "الناس" مع جودة التلاوة، وتفسير الجزأين التاسع والعشرين والثلاثين، بالنسبة للحديث الشريف: حفظ الأحاديث من ٢٠:١ من كتاب: (الأربعون النووية).

المستوى الثالث: حفظ القرآن الكريم من أول سورة القصص" إلى آخر سورة الناس" مع جودة التلاوة، وتفسير الجزء الثلاثين، وحفظ الأحاديث من ١٠:١ من كتاب: (الأربعون النووية).

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المسابقة الثقافية الكبرى مسابقة الثقافة المسيحية اللغة العربية لتربية الدينية الكنيسة المصرية وزارة الأوقاف

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