طالب بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية يكشف لـ"الدستور" كواليس لقاء الرئيس السيسي

عبّر الطالب عبد الله محمد سعد طالب من مدارس التكنولوجيا التطبيقية عن سعادته بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجموعة من الطلاب بالأمس.

وكشف عبد الله فى تصريحات لـ الدستور تفاصيل اللقاء: «كنا سعداء بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعرنا بأن الدولة المصرية بالفعل قد بدأت فى النظر إلى التعليم الفنى وتطبيق الكثير من الآليات النافعة من أجل التعليم الفنى».

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وتابع: «الدراسة فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية مختلفة تمامًا لانها تعتمد بشكل أكبر على العملى والتأهيل لسوق العمل»، مشيرًا إلى أن الرئيس نصحهم بالعمل على أنفسهم وتطوير مهاراتهم من أجل سوق العمل.

وكان قد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، بزيارة جناح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في المعرض والملتقى الدولي السنوي الثاني لاتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع قوى عاملة مصر. تم عرض نماذج من مدارس التكنولوجيا التطبيقية والمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في هذا الحدث الهام.

خلال الزيارة، التقى الرئيس السيسي ببعض طلاب التكنولوجيا التطبيقية وتحدث معهم عن تخصصاتهم وطموحاتهم وآمالهم. وأبدى اعجابه بما حققه الطلاب من مهارات في العرض والثقة بالنفس وأمالهم في التغيير وأشار سيادته الي أهمية الاستمرار في التدريب والتأهل لسوق العمل وأن الدولة جاهزة لتأهيل 100 مدرسة تعليم فني سنويًا، وان نجاح منظومة التكنولوجيا التطبيقية تؤكد على أهمية مشاركة رجال الأعمال في القطاع الخاص في التعليم الفني واننا نحتاج لـ1000 مدرسة، وأننا مستمرون في تقديم الأولوية للتعليم الفني وربط تخصصاته بسوق العمل.

رافق الرئيس في جولته الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والدكتور عمرو سليمان بمشروع قوى عاملة مصر.