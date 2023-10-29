أبرز المخرجين الفلسطينيين الذين صوّروا واقع الاحتلال والصراع الفلسطيني الإسرائيلي

هناك العديد من المخرجين الفلسطينين الذين صوروا واقع الاحتلال الاسرائيلي ومدى القهر والظلم الذي يعيش فيه سكان فلسطين، وفيما يلي قائمة بأسماء بعض المخرجين الفلسطينيين الذين يصورون ما يحدث في فلسطين من خلال أفلامهم.

هاني أبو أسعد

هاني أبو أسعد هو مخرج سينمائي فلسطيني هولندي، اشتهر بفيلميه "عمر" و"الجنة الآن"، وفيلم "عمر" يصور قصة خباز فلسطيني شاب يوافق على أن يصبح مخبرًا للجيش الإسرائيلي بعد اتهامه بقتل جندي إسرائيلي.

وحصل كلا الفيلمين على ترشيحات لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم روائي عالمي في عامي 2006 و2013، ولد هاني في الناصرة بفلسطين ودخل عالم صناعة الأفلام بعد أن عمل سابقًا كمهندس طيران.

عزة الحسن

عزة الحسن هي مخرجة أفلام وثائقية فلسطينية مقيمة في عمان الأردن، وهي معروفة بأفلامها الوثائقية التي تعرض تجربتها في المنفى في فلسطين مع التركيز بقوة على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قادها عملها إلى الحصول على جوائز منها "جائزة لجنة تحكيم الجزيرة وجائزة ألف للأفلام الوثائقية".

مي المصري

مي المصري مخرجة فلسطينية من نابلس، معظم أفلامها عبارة عن أفلام وثائقية تستكشف تحديات الحياة الواقعية التي تواجهها النساء والأطفال الفلسطينيون الذين يعيشون في فلسطين المحتلة، من أعمالها: حدود الأحلام والمخاوف، و3000 ليلة.

محمد بكري

ولد محمد بكري في قرية الشاغور الفلسطينية، وهو مخرج وممثل فلسطيني، يشتهر بكري في الغالب بعمله في فيلمه الوثائقي المثير للجدل "جنين، جنين"، والذي أجرى فيه مقابلات مع سكان مخيم جنين للاجئين خلال الغارة الإسرائيلية الأخيرة على غزة في عام 2002، وقد حظرت هيئة السينما الإسرائيلية الفيلم الوثائقي في وقت لاحق.

فرح النابلسي

فرح النابلسي هي مخرجة أفلام بريطانية فلسطينية، يركز فيلمها القصير الأخير "الحاضر" الذي تم ترشيحه لجائزة الأوسكار وفاز بجائزة البافتا، الضوء على كيفية حرمان الفلسطينيين من حقهم الأساسي في حرية الحركة، حصل على جائزة الجمهور لأفضل فيلم في مهرجان كليرمون فيران الدولي للفيلم القصير 2020، وهو من بطولة الممثل الشهير صالح بكري.