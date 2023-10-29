الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعليم الجيزة: لم نرصد أى شكاوى من الامتحانات الشهرية فى مدارس المحافظة

التربية والتعليم
التربية والتعليم

أكدت مديرية التربية والتعليم فى الجيزة أنه لا شكاوى من امتحانات الشهر التى انطلقت اليوم الأحد فى مدارس المحافظة.

وقالت مديرية التربية والتعليم فى بيان صحفى لها، إن الامتحانات كانت فى مستوى الطالب المتوسط وجميعها من داخل مقرر شهر أكتوبر ولا يوجد أى شكاوى أنها من خارج المنهج.

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وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى عن معلومات عن امتحانات الشهر لصفوف النقل وهى كالتالى: 

 

تعقد امتحانات شهر أكتوبر لسنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي.

 

تتولى كل مديرية تعليمية وضع جدول الامتحان الخاص بها لأن الامتحانات لن تكون امتحانات مركزية، وبالتالي لن تتولى وزارة التربية والتعليم وضع جداول موحدة لها.

 

إجراء امتحانات الشهر على مستوى المدرسة ويتولى وضع الأسئلة الموجهين العموم تحت إشراف التوجيه بالإدارة التعليمية، وتكون الأسئلة في المقرر الذي درسه الطلاب خلال الشهر.

 

سيكون امتحان شهر أكتوبر قصيرا يحقق الهدف التربوي منه طبقا للمواصفات التي وضعها المركز القومي للامتحانات.

 

يخصص لعقد كل امتحان من امتحانات شهر أكتوبر فترة دراسية واحدة، أثناء اليوم الدراسي بما لا يخل بنظام الدراسة طوال اليوم.

 

تتولى المدارس مسئولية إعلان جدول امتحانات شهر أكتوبر للطلاب في مكان بارز لضمان تعريف الطلاب بتفاصيل الجدول قبل انطلاقه رسميا في المدارس.

 

يحظر الغياب نهائيا لأى طالب خلال امتحانات الشهر، ويعقد الامتحان في الحصة (الثالثة والرابعة) مع استمرار اليوم الدراسي بعد ذلك، وممنوع انصراف الطالب من المدرسة إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي، وممنوع تواجد أولياء الأمور داخل المدرسة خلال فترة الامتحانات إلا للضرورة القصوى، مع ضرورة حضور الطلاب في الامتحانات بالزى المدرسي ويمنع الزي المخالف.

 

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