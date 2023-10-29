الدوري الإفريقي| برنامج الأهلي اليوم قبل مواجهة صن داونز ومحاضرة فنية للاعبين

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامج الفريق اليوم، استعدادا لمباراة صن داونز المقرر لها الثالثة عصرا على استاد لوفتوس في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

ويبدأ برنامج الأهلي في الحادية عشرة صباحا بتناول الفريق وجبة الإفطار، ويعقد المدير الفني محاضرة مع اللاعبين في الثانية عشرة والنصف ظهر.

ويغادر الفريق فندق الإقامة في الواحدة ظهرا للتوجه إلى استاد لوفتوس، والوصول في الموعد الذي تم التأكيد عليه خلال الاجتماع الفني للمباراة.

وعقب انتهاء مباراة صن داونز، تغادر البعثة ملعب لوفتوس وتتوجه مباشرة إلى مطار جوهانسبرج لبدء إجراءات العودة إلى مصر.

الدوري الإفريقي| محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز

من جانبه يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة بمدينة بريتوريا قبل التحرك إلى ملعب لوفتوس.

تبدأ المحاضرة في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم يتحدث فيها المدير الفني مع اللاعبين في الجوانب الخططية التي سبق التدريب عليها خلال التحضير لمباراة صن داونز ومراجعة التعليمات الفنية والتكليفات الخاصة باللاعبين.

وخاض الفريق مرانه الختامي لمباراة صن داونز أمس على ملعب المباراة وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران.

وبدأ المران بمحاضرة من مارسيل كولر المدير الفني، ثم خاض اللاعبون فقرة إحماء قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وكانت الجالية العربية وفي مقدمتها العاملون بسفارة فلسطين في جنوب إفريقيا وأبناؤهم حرصوا على حضور المران الختامي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي أقيم أمس على ملعب لوفتوس لدعم اللاعبين قبل مباراة صن داونز.

وقام أبناء المستشار بلال نجم مستشار سفارة فلسطين في جنوب إفريقيا بإهداء المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة فريق الكرة بجنوب إفريقيا، الكوفية الفلسطينية الشهيرة