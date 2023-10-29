الأحد 29 أكتوبر 2023
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اقتصاد

وكيل وزارة الكهرباء: مصر لديها قدرات إنتاج تقدر بـ59 ألف ميجاوات

الكهرباء
الكهرباء

قال المهندس أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر لديها قدرات حالية في إنتاج الكهرباء تبلغ 59 ألف ميجاوات، وقد وضعنا خطة للانتقال إلى الطاقة الكاملة والمستدامة، حيث نجحنا في تحويل 5 جيجاوات من المحطات الحرارية و10 جيجاوات من المحطات المتجددة.

وأضاف وكيل وزارة الكهرباء، خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر للطاقة نيابة عن وزير الكهرباء، أن الصناعة المصرية نجحت في توفير 100% من صناعة مهمات شبكات التوزيع و40% من احتياجات شبكات نقل الكهرباء.

وأشار "مهينة" إلى أن مصر من الدول الرائدة في تصنيع التكنولوجيا، وأنه يتم تحقيق تقدم يومي، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة التصنيع المحلي لمهمات الكهرباء بشكل أكبر.

الكهرباء وزارة الكهرباء أحمد مهينة وزارة الكهرباء والطاقة الكهرباء والطاقة المتجددة

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