الأحد 29 أكتوبر 2023
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سياسي

أحمد إدريس يتقدم بطلب إحاطة لعدم استكمال منظومة الصرف الصحى بقرى ونجوع الأقصر

النائب أحمد إدريس
النائب أحمد إدريس

تقدم النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ووزير التنمية المحلية، بشأن عدم اكتمال مشروعات الصرف الصحي بقرى ونجوع محافظة الأقصر.

العديد من النجوع والقرى بمحافظة الأقصر ما زالت تعانى من عدم وجود الصرف الصحى

 وأوضح النائب أحمد إدريس وجود العديد من النجوع والقرى بمحافظة الأقصر ما زالت تعانى من عدم وجود الصرف الصحى ولم يدخلها مشروع الصرف الصحى على الإطلاق، وما زال الأهالى يعتمدون على البيارات، وهو ما يخالف خطة الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.

وطالب النائب أحمد إدريس، في طلب الإحاطة، بسرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بكافة نجوع وقرى محافظة الأقصر؛ لضمان حياة كريمة للمواطنين، وإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته والإحاطة بما تم التوصل إليه.

وكان قد تقدم النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجّه إلى وزير العدل بشأن إنشاء مكتب للشهر العقاري لخدمة مركز الزينية بمحافظة الأقصر، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عن كاهلهم. 

وأكد النائب أحمد إدريس أن مركز ومدينة الزينية يقع بشمال محافظة الأقصر، ويصل عدد القرى والنجوع به إلى أكثر من مائة وخمسين قرية ونجعا، وعدد سكانه ما يقارب ثلاثمائة ألف شخص بين كبير وصغير، ولكن هذا المركز بالرغم من مساحته والكتلة السكانية التى به فهو فقير بالنسبة للخدمات، ومنها مكتب توثيق شهر عقارى لعمل توكيلات وتسجيل عقود الإيجار، ومن الملاحظ في هذه الفترة صدور قراركم بإنشاء مكاتب عديدة تخضع لمأموريات الشهر العقارى، وقد تم إنشاء ما يقارب ثلاثة فروع، بالإضافة إلى المكتب الرئيسي داخل مدينة الأقصر ذاتها، والتي تبعد عن هذا المركز بما يقارب أربعين كيلو، وذلك باختلاف المواصلات التي يحتاجها المواطن ليتنقل بين مواصلات عدة للوصول إلى أحد مكاتب الشهر العقارى لتسجيل عقد إيجار ربما لا يكلفه عشرون جنيها، حيث يقوم بدفع مواصلات تتجاوز هذا المبلغ، مع الوضع فى الاعتبار أن هناك من هو كبير فى السن ومن هي تحمل صغارها ومن هو عامل أجرى (يومية)، يحتاج إنجاز مهمته في مكتب الشهر العقاري، وإن أنجزها فربما يعود إليه مرة أو مرتين لأى عطل بالسيستم للحاسب الآلى. 

مجلس النواب طلب إحاطة رئيس المجلس مجلس الوزراء وزير الإسكان وزير التنمية المحلية الصرف الصحي بمحافظة الأقص

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